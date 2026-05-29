Incidente sul lavoro, operaio morto investito sulla A21

L'uomo è stato travolto mentre lavorava al fianco della carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento del personale infermieristico del 118 che si trovava in autostrada di ritorno da un corso di aggiornamento, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia stradale che sta cercando di ricostruire la dinamica
Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio sull'autostrada A21 Torino-Piacenza. All'uscita di Alessandria Ovest, in direzione Piacenza, un operaio stradale che stava lavorando a fianco della carreggiata è stato travolto e ucciso da un veicolo. Immediato l'intervento del personale infermieristico del 118 che stava tornando da Torino dopo aver partecipato ad un corso di formazione. Sul posto è intervenuta anche dall'automedica di Alessandria. Nonostante le tempestive e prolungate manovre di rianimazione, l'operaio è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Polizia stradale e lo Spresal, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.