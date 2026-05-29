Incidente sul lavoro, operaio morto investito sulla A21

Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio sull'autostrada A21 Torino-Piacenza. All'uscita di Alessandria Ovest, in direzione Piacenza, un operaio stradale che stava lavorando a fianco della carreggiata è stato travolto e ucciso da un veicolo. Immediato l'intervento del personale infermieristico del 118 che stava tornando da Torino dopo aver partecipato ad un corso di formazione. Sul posto è intervenuta anche dall'automedica di Alessandria. Nonostante le tempestive e prolungate manovre di rianimazione, l'operaio è deceduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Polizia stradale e lo Spresal, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto.