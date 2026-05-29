Poirino, nel Torinese, ha reso l’ultimo saluto alla 31enne morta insieme ad altri 4 sub durante un’immersione alle Maldive. Centinaia di persone si sono radunate fuori dalla chiesa per rendere omaggio alla bara bianca coperta di fiori dello stesso colore. Il Parroco: "I familiari vorrebbero che noi in questo momento ricordassimo la gioia di vivere di Muriel, la forza della sua giovinezza e il miracolo della sua bellezza”. I fratelli: “Quel mare che era il suo sogno, ora è la sua casa” ascolta articolo

Una grande folla ha partecipato oggi ai funerali di Muriel Oddenino, una dei cinque sub morti lo scorso 14 maggio durante un'immersione in grotta alle Maldive. L’ultimo saluto alla 31enne, biologa e assegnista di ricerca del dipartimento di Scienza della Terra, dell'ambiente e della vita all'università di Genova, si è svolto nella parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, nel Torinese. La chiesa non è riuscita a contenere le centinaia di persone arrivate per rendere omaggio alla ragazza e la folla ha riempito anche il sagrato. In prima fila i familiari di Muriel, a iniziare dai genitori Andrea e Silvina. Presenti anche il sindaco, Nicholas Padalino, che per oggi ha proclamato il lutto cittadino, e altri esponenti della giunta comunale e delle istituzioni.

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Parroco: “Muriel si è dedicata a trovare evidenze dissesto ecologico” "I familiari vorrebbero che noi in questo momento ricordassimo la gioia di vivere di Muriel, la forza della sua giovinezza e il miracolo della sua bellezza”. Con queste parole pronunciate durante l’omelia, il parroco di Poirino, don Domenico Cravero, ha salutato la 31enne davanti alla sua bara bianca, con sopra un cuscino di rose, ranuncoli e tulipani, tutti bianchi. “Senza negare le lacrime. Se, come dicono le scritture, Muriel vive, cosa continua di lei in noi? - ha proseguito il parroco - Muriel si è dedicata alle profondità marine per trovare evidenze empiriche del dissesto ecologico. I ghiacciai si sciolgono, anche la nostra pianura ha bisogno di studio per preservare la fertilità dei suoli, contrastare le infestanti, e lasciare alle nuove generazioni la prosperità di quello che noi abbiamo potuto godere. Noi Poirinesi siamo responsabili delle nostre terre, anche questo è memoria di Muriel". E ha aggiunto: "Ma Muriel è molto di più. Poirino si stringe intorno alla famiglia per l'inestimabile valore che ha la vita di Muriel. L'affetto si condivide, come avete fatto tutti voi venendo qui”. su insider Not found, la morte non dovrebbe impedire di trovarci

Papà di Muriel: “Tornerò a pensare a lei viva, bambina” "Vent'anni fa toccavo la bara di mio fratello, ora tocco quella di mia figlia. Da questa generazione ci si aspetta la vita, che ci passi davanti: lei non ha visto il mezzogiorno mentre io sono alla sera. Quando questa bara uscirà io tornerò a pensare a lei viva che correva su queste strade, dove la sera a Poirino non c'è molto traffico. Muriel bambina, che provava ad andare in bicicletta o con i pattini a rotelle". Andrea Oddenino, durante il funerale, ha ricordato così sua figlia Muriel. "Penso a Muriel intrappolata nella grotta - ha proseguito - spero che con quelle ultime boccate di ossigeno si sia addormentata, che un angelo sia venuto a dirle 'non aver paura, ci sono io qui con te', che gli ultimi rimasti lucidi si siano presi per mano". Leggi anche Sub morti alle Maldive, in centinaia al funerale di Federico Gualtieri