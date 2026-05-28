Maldive, indagini su sub morti: si attendono risposte da autopsie. Oggi i primi funeraliCronaca
Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie sui corpi della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice dell'Unige Muriel Oddeino, mentre erano già state eseguite quelle del capobarca Gianluca Benedetti e del ricercatore Federico Gualtieri. Dopo i primi risultati, si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto
Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque sub italiani durante un’immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie sui corpi della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice dell'Unige Muriel Oddeino, mentre erano già state eseguite quelle del capobarca Gianluca Benedetti e del ricercatore Federico Gualtieri. Dopo i primi risultati, si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto, oggi si tengono i funerali di Gualtieri, venerdì di Oddeino, sabato quelli di Montefalcone e Sommacal.
I funerali
Oggi alle 16, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri. I familiari del 30enne hanno ottenuto il nulla osta dalle autorità per la celebrazione dopo che sul corpo del giovane è stata effettuata l’autopsia. Il sindaco di Omegna Daniele Berio ha proclamato il lutto cittadino. Venerdì alle 10, invece, si terranno i funerali di Muriel Oddenino, la ricercatrice biologa di 31 anni originaria di Poirino, nel Torinese: in occasione delle esequie il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato il lutto cittadino. La giovane viveva da tempo in Liguria, mentre a Poirino risiedono i genitori. Anche sul corpo della ricercatrice è stata eseguita l'autopsia all'ospedale di Gallarate, nel Varesotto.
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Le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal
Oggi a Genova arriveranno le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente del Distav e sua figlia. Venerdì si terrà il rosario nella chiesa di San Francesco a Pegli mentre il funerale sarà celebrato sabato alle 11 sempre nella stessa parrocchia. Anche sui corpi delle due donne sono state eseguite le autopsie. Secondo le prime ipotesi fatte dal medico legale Luca Tajana, sarebbero morte per annegamento o anossia (mancanza di ossigeno). Serviranno ancora settimane, però, prima di un responso definitivo visto che si aspettano gli esiti degli esami istologici.
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Le indagini
Intanto la Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, nella rogatoria inviata alle autorità di Malé ha chiesto che siano inviati al più presto in Italia le attrezzature che avevano i cinque sub durante l'immersione, a partire dalla telecamera Go-Pro, oltre ai loro effetti personali. I filmati della telecamera potrebbero essere essenziali per cercare di capire cosa è successo in quella grotta a 60 metri di profondità. Di solito le immersioni di gruppi simili si svolgono intorno ai 30 metri: i magistrati romani vogliono capire da chi fossero stati autorizzati i sub italiani per spingersi, com'è emerso nei giorni scorsi, intorno ai 60.
I 5 sub italiani
I 5 sub italiani morti alle Maldive sono Monica Montefalcone, 51 anni, docente di Biologia marina a Genova; la figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, vicina alla laurea in Ingegneria biomedica; Muriel Oddenino, 31 anni, ricercatrice di Genova; Federico Gualtieri, coetaneo, neolaureato in Biologia ed ecologia marina sempre nel capoluogo ligure; Gianluca Benedetti, 44 anni, di Padova, manager e istruttore subacqueo del tour operator con cui era stata organizzata l'escursione a bordo dello yacht "Duke of York". Nei giorni successivi, durante le operazioni per ritrovare i corpi, ha perso la vita anche un sommozzatore militare maldiviano, il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Maldives National Defence Force.
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