Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie sui corpi della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice dell'Unige Muriel Oddeino, mentre erano già state eseguite quelle del capobarca Gianluca Benedetti e del ricercatore Federico Gualtieri. Dopo i primi risultati, si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto ascolta articolo

Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei cinque sub italiani durante un’immersione in una grotta delle Maldive il 14 maggio. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie sui corpi della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e della ricercatrice dell'Unige Muriel Oddeino, mentre erano già state eseguite quelle del capobarca Gianluca Benedetti e del ricercatore Federico Gualtieri. Dopo i primi risultati, si attendono gli esiti degli esami per cercare di fare luce su quanto accaduto. Intanto, oggi si tengono i funerali di Gualtieri, venerdì di Oddeino, sabato quelli di Montefalcone e Sommacal.

I funerali Oggi alle 16, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), saranno celebrati i funerali di Federico Gualtieri. I familiari del 30enne hanno ottenuto il nulla osta dalle autorità per la celebrazione dopo che sul corpo del giovane è stata effettuata l’autopsia. Il sindaco di Omegna Daniele Berio ha proclamato il lutto cittadino. Venerdì alle 10, invece, si terranno i funerali di Muriel Oddenino, la ricercatrice biologa di 31 anni originaria di Poirino, nel Torinese: in occasione delle esequie il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato il lutto cittadino. La giovane viveva da tempo in Liguria, mentre a Poirino risiedono i genitori. Anche sul corpo della ricercatrice è stata eseguita l'autopsia all'ospedale di Gallarate, nel Varesotto. Vedi anche Sub morti alle Maldive, i pm chiedono atti e attrezzature a Malé

Le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal Oggi a Genova arriveranno le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la docente del Distav e sua figlia. Venerdì si terrà il rosario nella chiesa di San Francesco a Pegli mentre il funerale sarà celebrato sabato alle 11 sempre nella stessa parrocchia. Anche sui corpi delle due donne sono state eseguite le autopsie. Secondo le prime ipotesi fatte dal medico legale Luca Tajana, sarebbero morte per annegamento o anossia (mancanza di ossigeno). Serviranno ancora settimane, però, prima di un responso definitivo visto che si aspettano gli esiti degli esami istologici. Vedi anche Sub morti alle Maldive, concluse le autopsie. Prima rogatoria pm