Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Iran e lo stallo per un possibile accordo con gli Usa: Teheran pubblica la "bozza dell'intesa", ma la Casa Bianca smentisce definendola "una totale invenzione". Spazio anche alle discussioni nel governo sulla possibile adesione dell'Ucraina all'Unione europea: Tajani si è detto "favorevole", ma per la Lega sarebbe "un danno enorme". Sulle prime pagine anche il caso del 22enne ucciso da una gang in una stazione di Milano
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- In primo piano la situazione in Iran e Donald Trump che "gela sull'intesa". Dopo che Teheran annuncia la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, il presidente Usa replica: "Falso". Nel frattempo, sul fronte Ucraina, l'Ue "spige per l'ingresso di Kiev". Spazio anche alla legge elettorale: "Pronto il testo della maggioranza, l'ira delle opposizioni". In prima pagina anche la visita del premier spagnolo Sanchez al Papa, mentre la sede del Partito socialista è stata perquisita. Infine, la morte del 22enne ucciso a coltellate a Milano.
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- In prima pagina troviamo il caso del 22enne ucciso in stazione a Milano da un gruppo di aggressori, attualmente "in fuga". Spazio anche alla discussione dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea: "Governo diviso". Tajani: "Noi d'accordo ma priorità ai Balcani". Lega: "Danno enorme". Sulla prima pagina di oggi anche l'Iran, con l'annuncio di Teheran su una bozza di accordo, smentito dalla Casa Bianca. Poi, il caso del premier spagnolo Sanchez, "sotto assedio giudiziario": "La Guardia Civil nella sede del Psoe".
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- In apertura "l'ultimo flop" dell'Italia sugli "aiuti ai giovani". Sul fronte del Pnrr, il nostro Paese "ha speso meno degli altri paesi e resta penultima nel tasso di occupazione". Spazio anche al caso del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, ucciso in stazione a Milano da un gruppo di aggressori, e le parole del padre: "Mi ha detto non farmi morire". In prima pagina anche la situazione a Gaza e le parole del cardinale Pizzaballa: "Gaza è stato uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato".
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- In primo piano la situazione in Iran e lo stallo per un accordo con gli Usa: "Ostacolo Hormuz per l'intesa". Teheran ha fatto "trapelare il memorandum", ma la Casa Bianca ha replicato definendolo "falso". Per Trump, Hormuz sarà "accessibile a tutti". Spazio anche al testo della legge elettorale, mentre l'opposizione replica: "No a forzature". In prima pagina anche il caso del premier spagnolo Sanchez "sotto assedio", mentre è stata "perquisita la sede del Psoe". Infine le parole della premier Meloni: "Stop alle spese per le armi: prima le bollette".
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- In apertura il Milan alla ricerca di un capo dell'area tecnica e spunta il nome di Ralf Rangnick: "Chi si rivede". Spazio anche all'Inter e ai "40 milioni pronti per l'Atalanta", mentre Marotta assicura: "Bastoni resta". In prima pagina anche il tennis, con l'intervista a Mcenroe: "Sinner a Parigi senza avversari, migliora sempre". Poi, l'intervista a Pirlo: "Italia, serve coraggio. Oggi sarei in Premier".
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- In apertura il mercato dell'Inter: "Chivu, ecco chi vuole". I nomi sono: "Curtis Jones o Konè, Palestra e un difensore di centrodestra". Spazio anche al Napoli: "Max e Italiano a oltranza". In prima pagina anche il tennis e l'appuntamento del Roland Garros: "Sinner contro il caldo e l'altro Carundolo". Poi, la Juve: "Almeno tre colpi per Lucio". Il Milan: "Si complica la pista Iraola". E la Fiorentina: "Grosso si deve liberare".
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- In primo piano la Juventus e "l'ultimatum" per il portiere Alisson, "prima scelta di Spalletti", che "aspetta di sapere se sarà titolare nel Liverpool". Spazio anche al Torino che "incontra Abate": "Lungo confronto di Cairo e Petrachi con l'ex giocatore granata". In prima pagina anche l'intervista a Calafiori: "La Champions con l'Arsenal per la mia Italia". E quella ad Amorim: "Magia Genoa, mi ha stregato. Grazie De Rossi". Infine, il tennis e Sinner a Parigi "gioca nel forno".
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- In primo piano la "mappa del rischio evasione": "Ristoranti, concessionari auto, taxi e bar". Spazio anche alle parole di Orsini sulla competitività: "Bruxelles semplifichi per fare correre le imprese". In prima pagina anche i mercati, con Wall Street che "azzera il premio alle azioni rispetto ai T-bond". Poi, il progetto della Nasa per "vivere sulla Luna": "Saranno italiane le prime abitazioni". E ancora, l'Iran e le parole di Trump: "Teheran tratta allo stremo, ma non siamo soddisfatti".