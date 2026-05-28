Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la situazione in Iran e lo stallo per un possibile accordo con gli Usa: Teheran pubblica la "bozza dell'intesa", ma la Casa Bianca smentisce definendola "una totale invenzione". Spazio anche alle discussioni nel governo sulla possibile adesione dell'Ucraina all'Unione europea: Tajani si è detto "favorevole", ma per la Lega sarebbe "un danno enorme". Sulle prime pagine anche il caso del 22enne ucciso da una gang in una stazione di Milano