Rissa e lancio di sassi in stazione a Garbagnate Milanese, due feriti

Il caos è scoppiato intorno alle 17:20 all’altezza del binario 4 della stazione lombarda. Due gruppi di ragazzi provenienti dal Nord Africa si sono affrontati davanti agli occhi dei passanti: la polizia ferroviaria intervenuta sul posto ha identificato tredici giovani, tutti tra i 19 e i 24 anni. Due i feriti ma le loro condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi tra i quali un bambino di 9 anni. Alcuni treni sospesi

Uno scontro tra due gruppi è all’origine della rissa a colpi di bastoni e sassi scoppiata questo pomeriggio nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. La polizia ferroviaria intervenuta sul posto ha identificato un totale di tredici giovani, tutti tra i 19 e i 24 anni e provenienti dal Nord Africa, che fanno parte di due gruppi opposti e che si sono affrontati sotto gli occhi attoniti di passanti e passeggeri dei treni. I due schieramenti, intorno alle 17:20, si sono trovati al binario 4 della stazione ferroviaria e si sono fronteggiati con mazze, bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina.