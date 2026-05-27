Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad Aprilia

Cronaca
©Ansa

La piccola è stata travolta mentre pedalava su via del Genio Civile. A chiamare aiuto è stata la donna alla guida dell'auto che si è fermata a prestare soccorso. Intervenuti subito i sanitari ma per la bambina non c'era più niente da fare. Sul posto gli agenti di polizia locale per effettuare i rilievi

ascolta articolo

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio: la piccola stava pedalando sulla sua bicicletta in via del Genio Civile quando è stata travolta da un veicolo. Alla guida della macchina c'era una donna che si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato niente da fare. Soccorsa in stato di choc anche la guidatrice. Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica: chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato, non nuovo ad incidenti stradali. 

©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Molise, morso da vipera mentre lavora nei campi: uomo ricoverato

Cronaca

Ill sessantenne è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Termoli dove gli è stato...

Roma Pride, associazione Lgbtqia+ ebraica Keshet esclusa: la polemica

Cronaca

Per gli organizzatori, l'associazione ha "la responsabilità di non aver preso e non intende...

Turista israeliana prenota agriturismo: Benvenuta se contro Nethanyahu

Cronaca

Dopo la richiesta del proprietario della struttura di dissociarsi dalle politiche del primo...

Women And The City, la quarta edizione a Bari dal 28 maggio

Cronaca

Dopo tre anni a Torino il festival che ripensa città (e società) più giuste e inclusive sceglie...

Morte avvelenate, padre e figlia sentiti dalla Polizia per diverse ore

Cronaca

Sono tornati in questura Gianni Di Vita e sua figlia Alice. Hanno fornito volontariamente i...

Cronaca: i più letti