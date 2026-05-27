Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad Aprilia

Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio: la piccola stava pedalando sulla sua bicicletta in via del Genio Civile quando è stata travolta da un veicolo. Alla guida della macchina c'era una donna che si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato niente da fare. Soccorsa in stato di choc anche la guidatrice. Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica: chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato, non nuovo ad incidenti stradali.