Bambina di 11 anni in bici investita e uccisa da un'auto ad Aprilia

La piccola è stata travolta mentre pedalava su via del Genio Civile. A chiamare aiuto è stata la donna alla guida dell'auto che si è fermata a prestare soccorso. Intervenuti subito i sanitari ma per la bambina non c'era più niente da fare. Sul posto gli agenti di polizia locale per effettuare i rilievi
Una bambina di 11 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto ad Aprilia, nel nord della provincia di Latina. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio: la piccola stava pedalando sulla sua bicicletta in via del Genio Civile quando è stata travolta da un veicolo. Alla guida della macchina c'era una donna che si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza, ma per la piccola non c'è stato niente da fare. Soccorsa in stato di choc anche la guidatrice. Gli agenti della polizia locale di Aprilia stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica: chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato, non nuovo ad incidenti stradali.