Bimba di 3 anni risucchiata in bocchettone idromassaggio: è grave

Dopo le prime cure prestate sul posto, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti e le cure necessarie
Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all’interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia.L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rosa di Celle, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo proveniente da Albenga.
Trasportata a Genova in elicottero
La piccola, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma agli arti dopo essere rimasta incastrata nel sistema di aspirazione della vasca. Dopo le prime cure prestate sul posto, la bambina è stata trasferita in elicottero all’ospedale Istituto Giannina Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni sono in fase di valutazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Celle Ligure, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità legate al funzionamento dell’impianto della vasca idromassaggio.
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