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Taranto, lite tra neo eletto sindaco e comandante Polizia a Laterza: entrambi in ospedale

Cronaca
©Ansa

L’acceso dibattito è avvenuto questa mattina nel municipio di Laterza, in provincia di Taranto. Giuseppe Cristella, appena eletto sindaco, aveva convocato il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola, per discutere l'organizzazione del lavoro. Per circostanze ancora da accertare tra i due è scoppiata una lite che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri e poi, dopo un malore del primo cittadino, anche del 118

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Inizia con una violenta lite e una corsa in ospedale il mandato del neo eletto sindaco di Laterza, in provincia di Taranto. Giuseppe Cristella, nuovo primo cittadino del comune pugliese, e il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola, si sono resi protagonisti di un acceso confronto che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono state chiamate questa mattina nel municipio di Laterza per placare la lite tra i due, maturata nel corso di un incontro istituzionale. 

Malore e ricovero in ospedale

La situazione è ulteriormente degenerata quando il sindaco Cristella è stato colto da un malore: giunti sul posto i sanitari del 118, primo cittadino e comandante della polizia sono stati trasportati in ospedale. A riportare l’accaduto è una nota della lista civica del sindaco che ha spiegato le circostanze che hanno portato al malore accusato da Giuseppe Cristella. I medici, dopo le prime cure, hanno ritenuto necessario il trasferimento e il ricovero del sindaco nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Castellaneta. 

Cosa è successo

La lite è iniziata durante un incontro istituzionale: presente anche il consigliere comunale Salvatore Colacicco, convocato per discutere dell'organizzazione del lavoro della Polizia locale. Nel corso del colloquio, riferisce la lista civica Giuseppe Cristella, il primo cittadino avrebbe notato "un gesto insolito da parte del comandante, come se quest'ultimo, avvicinando la mano alla tasca dei pantaloni, avesse azionato un registratore per registrare il colloquio". Nel comunicato si aggiunge che il sindaco avrebbe quindi interrotto la riunione e "chiamato tutti i dipendenti comunali a testimoniare quanto in corso presso la propria stanza", chiedendo chiarimenti sull'accaduto. Da qui la lite e il ricovero in ospedale. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica e accertare le accuse del primo cittadino verso il comandante.

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