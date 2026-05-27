L’acceso dibattito è avvenuto questa mattina nel municipio di Laterza, in provincia di Taranto. Giuseppe Cristella, appena eletto sindaco, aveva convocato il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola, per discutere l'organizzazione del lavoro. Per circostanze ancora da accertare tra i due è scoppiata una lite che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri e poi, dopo un malore del primo cittadino, anche del 118 ascolta articolo

Inizia con una violenta lite e una corsa in ospedale il mandato del neo eletto sindaco di Laterza, in provincia di Taranto. Giuseppe Cristella, nuovo primo cittadino del comune pugliese, e il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola, si sono resi protagonisti di un acceso confronto che ha reso necessario l’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono state chiamate questa mattina nel municipio di Laterza per placare la lite tra i due, maturata nel corso di un incontro istituzionale.

Malore e ricovero in ospedale La situazione è ulteriormente degenerata quando il sindaco Cristella è stato colto da un malore: giunti sul posto i sanitari del 118, primo cittadino e comandante della polizia sono stati trasportati in ospedale. A riportare l’accaduto è una nota della lista civica del sindaco che ha spiegato le circostanze che hanno portato al malore accusato da Giuseppe Cristella. I medici, dopo le prime cure, hanno ritenuto necessario il trasferimento e il ricovero del sindaco nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Castellaneta.