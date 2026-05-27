Il bilancio del terribile tamponamento a catena, avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico in provincia di Bolzano, è molto pesante. Un conducente è morto, dieci persone sono rimaste ferite, tre della quali sono in gravi condizioni. I mezzi rimasti coinvolti nell’incidente sulla strada statale 49 della Val Pusteria sono un minibus che si è ribaltato e altre tre automobili, di cui una di targa tedesca. I tre feriti più gravi sono stati portati all'ospedale di Bolzano con l’elisoccorso, gli altri nei più vicini ospedali di Bressanone e Brunico. Sul posto oltre ai sanitari della Croce bianca, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi e determinare la dinamica dell’accaduto.