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Incidente Val Pusteria, un morto e 10 feriti: tre gravi elitrasportati a Bolzano

Cronaca
©Ansa

I mezzi rimasti coinvolti nell’incidente sulla strada statale 49 della Val Pusteria sono un minibus che si è ribaltato e altre tre automobili, di cui una di targa tedesca

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Il bilancio del terribile tamponamento a catena, avvenuto questa mattina intorno alle 9.30 nei pressi dell’imbocco della galleria San Lorenzo a Brunico in provincia di Bolzano, è molto pesante. Un conducente è morto, dieci persone sono rimaste ferite, tre della quali sono in gravi condizioni. I mezzi rimasti coinvolti nell’incidente sulla strada statale 49 della Val Pusteria sono un minibus che si è ribaltato e altre tre automobili, di cui una di targa tedesca. I tre feriti più gravi sono stati portati all'ospedale di Bolzano con l’elisoccorso, gli altri nei più vicini ospedali di Bressanone e Brunico.  Sul posto oltre ai sanitari della Croce bianca, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale che hanno chiuso la strada per permettere i soccorsi e determinare la dinamica dell’accaduto. 

Il sinistro è avvenuto lungo la ss49: tre i veicoli coinvolti, oltre a un minibus, Brunico, 27 maggio 2026. ANSA / US VIGILI DEL FUOCO +++ UFFICIO STAMPA VIGILI DEL FUOCO +++ FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI +++ NPK +++

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