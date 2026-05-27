Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’affondo di Meloni sull’Ue all'Assemblea di Confindustria: “Deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi”. Spazio anche alla riaccensione della tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran. L’Idf ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli Usa hanno colpito “per autodifesa” un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime: “Ci difenderemo”
- In apertura l’affondo di Meloni sull’Ue all'Assemblea di Confindustria con il titolo “Meloni, sferzata all’Europa". In taglio alto spazio alle parole del “professore aggredito” con il titolo “Non denuncio nessuno è più educativo così”. In spalla l’intervista a Maldera: “Raid e rifugi, alleno l’Ucraina e non ho paura la gente con me”. In taglio centrale: “Iran, attacco Usa. E Israele avanza ancora in Libano”. In taglio basso spazio anche a Francesco De Gregori con “Tenco si uccise e decisi: non andrò mai a Sanremo”.
- In apertura “Meloni e industriali asse contro l’Europa”, La premier: "La Ue deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi”. Orsini: "A Bruxelles burocrazia lunare”. Schlein: "Il governo dov’è?”, con il commento “Alla fiera delle amnesie”. In taglio centrale spazio al Medio Oriente con “Dall’Iran al Libano un giorno di guerra” e l’analisi “Nato più sola in caso di attacco gli Usa tagliano navi e aerei”. In taglio basso “Gamberini: Ustica chiede verità non archiviazioni” e “La fragile Belén e la condanna di chi mostra dolore”.
- In apertura “Meloni attacca la Ue ‘Soffoca l’economia’”, con il commento “Quei sussidi inutili cari solo alla politica” e l’analisi “Così l'incertezza è scesa in politica”. In taglio centrale spazio a Francesco De Gregori con “Ho perso l’ispirazione”. In spalla il Medio Oriente con “Iran e Israele bombe sulla tregua. Trump all’angolo”. Spazio anche all’intelligenza artificiale con “Guerra con l’Ai perché l’Europa è l’unico baluardo all’autoritarismo Usa” e all’intervista a Monsignor Paglia: “Porto in America la carta dei diritti sugli algoritmi”.
- In apertura “Meloni-imprese, scossa all’Europa” con gli editoriali “Burocrazia il Moloch da demolire” e “Il cambio di passo dell’Ue”. In taglio centrale: “Malen firma da trasteverino”. In spalla la guerra in Medio Oriente con “Israele attacca il Libano, raid Usa sull’Iran” e l’analisi “Il paradosso di Donald”. Spazio anche ai temi politici con “Legge elettorale la destra accelera. Conte: ripartiamo dalla sicurezza” e al caso Ferrari con “Non piace la nuova Ferrari elettrica. E il Cavallino crolla in Borsa: -8%”.
- In apertura “Orsini: responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni: Ue miope, stop alla burocrazia”. In taglio centrale spazio a “Import di gas russo, ecco i primi cinque Paesi europei. Francia in testa”. In primo piano anche: “Partite Iva più fedeli ma resta il rischio evasione per una su due”. Spazio anche a “La Lombardia approva la legge per dare regole ai data center” e in spalla a “Libano, 28 morti nei raid israeliani. Iran, negoziati avanti anche dopo l’attacco Usa”.
- L’apertura è dedicata al Milan con “Avanti Iraola”, “Cardinale e Ibrahimovic a Londra hanno già visto il tecnico spagnolo della rivelazione Bournemouth. Presto un altro incontro”. In taglio alto spazio al Giro con “Il re del Giro”, “Dominio Vingegaard, quarta vittoria”. Spazio anche al tennis con “Sinner a Parigi inizia alla grande. È il successo numero 30”. In spalla spazio anche al mercato con “Napoli sceglie Italiano”, “Rilancio la Juve” e, in taglio basso, “Leao resta. Modric verso l’addio”.
- In’apertura “Flop degli islamisti. E ora il Pd apre il processo a Schlein”. In taglio alto spazio a “Meloni-Orsini sveglia alla Ue ‘Meno e meglio’” e al dossier “Così sale il potere d’acquisto”. In taglio centrale: “La Ferrari elettrica scontenta tutti. Il titolo crolla in Borsa”. In spalla spazio anche a “Allerta carceri minorili. E l’Isis vuole i 15enni”, “Salvati dagli anticorpi del buon senso” e “Islamici in lista, il repulisti della Lega”.
- In apertura “Meloni-Orsini: scossa alla Ue: ‘È crisi, faccia meno e meglio’”, “Confindustria: salari più alti e investimenti per crescere. La premier se la prende con l’Europa”. In taglio centrale spazio a “Caldo, dodici morti in Europa. Bollino rosso in 4 città italiane”. In taglio alto: “Ferrari elettrica, dubbi e critiche. Tonfo in Borsa”. Spazio anche al post elezioni con “Campo largo, l’anti-melonismo non basta” e alla guerra in Medio Oriente con “Raid degli Usa, distrutti missili e navi posamine nel Sud dell’Iran”.
- In apertura “Sanzione disciplinare al procuratore Pinto”, “Il pm racconta un fatto vero: il Csm lo censura”. In taglio alto spazio alla legge elettorale con “Nuovo Melonellum: premio col 42% e niente preferenze”. In spalla l’editoriale “Tre anni in uno” firmato da Marco Travaglio. Spazio anche alla guerra in Medio Oriente con “Israele fa altri 16 morti in Libano. Iran, intesa vicina” e a De Gregori con “In pensione? Se mi stanco io o il pubblico...”.
- In apertura “L’Italia dei polialibi”, “All’assemblea di Confindustria, contano le parole dette ma anche quelle non dette. Meloni chiede all’Ue di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l’Italia per se stessa”. In taglio alto spazio al commento sulla guerra in Ucraina con “L’Ucraina ha un vantaggio sul campo di battaglia contro i russi, ma noi alleati dobbiamo permetterle di sfruttarlo. Credere nella vittoria”. In primo piano anche “L’esercito israeliano avanza in Libano mentre Trump colpisce l’Iran”.
- In apertura “Amici come prima”, “Gli abusi sulla Flotilla sono tutta colpa di Ben Gvir: a Tajani bastano le lievi condanne di Netanyahu al ministro estremista per assolvere Israele”. In spalla, le parole del testimone: “Nelle mani dell’Idf, tortura per tortura”. In taglio centrale spazio a “Al campo largo sono mancati i voti 5S”. In taglio basso la guerra Iran-Usa con “Si spara e si negozia. Accordo in ‘pochi giorni’” e “L’attacco di Meloni a Bruxelles”.
- In apertura “AAA classe dirigente cercasi”, con l’editoriale: “Elezioni e lezioni”. Nel sottotitolo si legge “Invece di certificare la crisi di governo, le amministrative hanno mostrato il Re nudo: il campo largo è senza leader”. In taglio basso spazio alla politica con “Da Confindustria Meloni contro l’Ue e Orsini: ‘Coraggio’”. Spazio anche alla giustizia con “Responsabilità civile delle toghe. Nordio e FI divisi” e all’Iran con “Gli Usa attaccano le basi iraniane. L’intesa si allontana”.
- In apertura “Trump e Netanyahu, l’asse del male. Le bombe che allontanano la pace”. In taglio laterale spazio al commento “Tra rococò e nazi-style. L’architettura del trumpismo” e “Perché l’Italia dei cacicchi vince ancora”. In taglio centrale: “Insulti agli ebrei. Le chat antisemite del partito di Meloni”. In taglio basso spazio anche a “La difficile vendita dell’Ilva. Spunta la cordata Eni-Arvedi”, “Vaccini e focolai intermittenti. In Italia il rischio Ebola è basso” e “Oltre le vette incontaminate. Il cinema che parla di montagna”.