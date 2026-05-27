Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina l’affondo di Meloni sull’Ue all'Assemblea di Confindustria: “Deve fare meno e meglio per difenderci dalla crisi”. Spazio anche alla riaccensione della tensione in Medio Oriente in assenza della fumata bianca sull'accordo tra Usa e Iran. L’Idf ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano. Gli Usa hanno colpito “per autodifesa” un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Il regime: “Ci difenderemo”

