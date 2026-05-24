Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Funerali Petrini

Funerali Carlo Petrini, a Pollenzo l'ultimo saluto al fondatore di Slow Food. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto
©Ansa

Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale, arrivate a rendere omaggio al fondatore di Slow Food e Terra Madre, morto il 22 maggio all’età di 76 anni

Cronaca: Ultime Gallery

Funerali Carlo Petrini, l'ultimo saluto a Pollenzo. FOTO

Cronaca

Alla commemorazione laica presenti diverse personalità del mondo politico e intellettuale,...

7 foto
Funerali Petrini

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Il tema principale affrontato dalle aperture dei giornali è l'accordo fra Iran e Stati Uniti che,...

15 foto

Strage Capaci, a Palermo commemorazione per il 34° anniversario. FOTO

Cronaca

La cerimonia in occasione della strage di Capaci del 1992 a Palermo è avvenuta alla presenza...

13 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Fra i temi principali affrontati dalle aperture dei giornali ci sono le trattative per un’intesa...

32 foto

Strage Capaci, 34 anni fa l'attentato al giudice Falcone. FOTO

Cronaca

Nell'esplosione sull'autostrada tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo, il 23 maggio 1992,...

17 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Enzo Ricci, fondatore Tre Marie, lascia da vivo 400 milioni al nipote

    Cronaca

    L'atto notarile, firmato lo scorso 30 aprile, sancisce il passaggio di un patrimonio diviso tra...

    Sub morti alle Maldive, si indaga con analisi go-pro e interrogatori

    Cronaca

    Le salme dei cinque i sub deceduti in una grotta nell’atollo di Vaavu sono rientrate in Italia e...

    Flotilla, Ben-Gvir interdetto dal territorio francese

    Cronaca

    Altri sei partecipanti alla missione sono rientrati in Italia. Circa 50 persone si trovano invece...