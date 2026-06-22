Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la guerra in Iran, con le minacce di Trump arrivate mentre in Svizzera erano in corso i colloqui: “Se non aprite Hormuz, non avrete più un Paese dove tornare”. In primo piano anche il ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia: erano a Formia, a casa della zia materna. Spazio anche alla tragedia nel Milanese: a Senago un’auto con nove giovani a bordo è precipitata in un canale. Tre di loro sono morti
- In apertura “Iran, Trump mette a rischio l’intesa”, con il richiamo alle minacce del presidente Usa “Se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria” e alla “protesta di Teheran”. In taglio centrale trova spazio la tragedia nel Milanese con “In nove nell’auto, finiscono nel canale: morti tre ragazzi”, accompagnata dalla notizia dell’arresto del guidatore risultato positivo all’alcoltest. In taglio alto:“Ritrovate le sorelle scomparse in Abruzzo”. In spalla: “Meloni, uscita ‘patriottica’. Tajani: noi alleati, non sudditi”.
- In apertura “Trump mina i colloqui”, con il riferimento ai negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera “in bilico dopo la minaccia del presidente americano”. In taglio centrale: “Stavolta Meloni non replica, ordine ai ministri: ricucire”. Spazio anche al commento: “Le conseguenze dell’obbedienza”. In taglio basso: “Strage dei ragazzi sulle strade auto in un canale, tre vittime”. In spalla: “Ritrovate a casa dello zio materno le sorelline sparite”.
- L’apertura è dedicata a “Iran-Usa, negoziati nel caos”, con il retroscena “Bibi, The Donald e il prezzo di Beirut”. Spazio anche all’analisi “Se il mondo cancella gli orrori di Gaza”. Al centro della pagina “Il codice Yamal”, dedicato al talento della Spagna protagonista del successo ai Mondiali contro l’Arabia Saudita. In spalla la tragedia di Senago con “I ragazzi nel fiume e il senso del limite”.
- In apertura “Sono salve”, con la notizia del ritrovamento delle due sorelle scomparse da quindici giorni e l’analisi “I depistaggi della mamma”. In primo piano anche la tragedia avvenuta a Senago con “In 9 in auto volano nel canale strage di ragazzi: morti in tre”. In spalla “Hormuz, Trump minaccia l’Iran trattativa sospesa”. Spazio anche a “Meloni: ‘Orgoglio nazionale’. Ma Trump attacca ancora”. In prima pagina anche l’intervista al ministro dell’Istruzione con “Valditara: ‘Scuola pluralista contro l’indottrinamento’”.
- L’apertura è dedicata a “La grande fuga Al Sud 313mila giovani in meno dal 2019 a oggi”, con un’analisi sul calo dei residenti tra i 18 e i 35 anni nel Mezzogiorno. Al centro della prima pagina trova spazio “Bonus casa al 50% in sette casi su dieci”. In taglio basso: “Lavori anti barriere architettoniche, Iva al 4% slegata dal decreto del 1989”. Spazio anche all’intervista al direttore degli ispettori Danilo Papa: “Più controlli in agricoltura e indagini sul caporalato digitale”.
- L’apertura è dedicata a “Sarà un grande Napoli”, con l’intervista esclusiva al presidente Aurelio De Laurentiis. In taglio alto trova spazio il Milan con “Il Milan cambia, Anzi no”, dedicato alle scelte interne del club e al nuovo amministratore delegato. Al centro “Yamal supera Messi”, dopo il record stabilito dal talento spagnolo ai Mondiali. In spalla l’elezione del presidente Figc: “Il calcio al voto. Malagò è favorito su Abete”.
- In apertura “Orgoglio nazionale”, con Giorgia Meloni tra gli Alpini e il riferimento ai rapporti con Donald Trump: “Il governo abbassa i toni ma Donald torna a all'attacco: Non va bene’”. In taglio centrale il sondaggio. “Vannacci al contrario. Se corre da solo il centrodestra vince”. Spazio anche alla tragedia nel Milanese con “Tornano le stragi della strada. Tre ragazzi annegati a Milano”. In spalla: “Vance ottimista, Donald minaccia. E l’Iran sospende il negoziato”.
- In apertura “La “riforma” Foti inizia a far danni: condanne saltate o scontate. Sprechi di soldi: in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi”. In taglio alto la guerra in Iran con “Trump fa imbufalire gli iraniani in Svizzera mentre Vance tratta”. Sempre in alto trova spazio “Meloni va a consolarsi dagli Alpini. I ministri divisi sul party del 4.7”, sul rapporto con gli Usa. Spazio anche a “Almasri: l’Italia lo liberò, Tripoli gli rifila 7 anni”.
- In apertura “Hormuz, minacce di Trump ‘Apritelo o vi faccio saltare’”, con il riferimento alla crisi tra Stati Uniti e Iran. Al centro della pagina: “Auto nel canale: nove a bordo Morti tre amici di 17 anni”, dedicato alla tragedia avvenuta nel Milanese. In taglio centrale: “Meloni dagli alpini ‘Qui l’orgoglio’. Ma Trump attacca ancora l’Italia”. In spalla: “La storia di Allegra Byron rivive sul palco ‘Era luminosa’”.
- In apertura “L’Iran, Hormuz e gli scenari che cambiano”, con gli ultimi sviluppi sulla guerra in Iran: “Dopo la guerra: verso uno stato nazionalista guidato dai militari. Falsa partenza del negoziato in Svizzera”. Al centro della prima pagina: “Milano, tutta la verità”. Spazio anche a: “Carriere da separare per affrontare il futuro. Il caso Musk”. Spazio anche all’analisi: “Tutti i concorrenti di Bibi vogliono fare come lui e meglio di lui”. In taglio basso “Happy Andy (Burnham)” e “De Luca e lo scandalo delle parole”.
- In apertura “Trump bullizza ancora Meloni: ‘È in crisi e vuole la mia amicizia’”, con il riferimento alle dichiarazioni del presidente americano. Spazio al commento “Così la premier ‘Giorgia’ ha perso ogni credibilità” e all’analisi “La Nato zombi. Esiste ancora l’Occidente?”. In spalla “La vera egemonia della destra è quella sportiva”. In taglio basso “Festa e lotta, migliaia al Roma Pride ‘L’Italia sta arretrando sui diritti’” e “La corsa all’intelligenza artificiale. L’Europa invasa dai data center”.
- In apertura “La risposta a Trump”, “Altro che calo di popolarità”, sul “Bagno di folla per la Meloni, a sorpresa dagli Alpini. Messaggio al presidente Usa, che in casa prende fischi”. L’editoriale: “Tutti i figli della sinistra illiberale”. Spazio anche al commento “Toh, ora la sinistra vuole i buoni rapporti con gli Usa” e all’analisi “Quando Vance diceva ‘Giorgia darà grandezza’”.
- L’apertura è dedicata a “Meloni tra gli alpini: ‘Qui l’orgoglio nazionale’”, sul blitz della premier al raduno di Gemona. In taglio centrale: “La strage dei ragazzi: 4 morti”, dedicato agli incidenti avvenuti tra Milano e Jesolo. In spalla spazio alla guerra in Iran con “Trump torna a minacciare, l’Iran si ritira dai colloqui”. In taglio basso: “Trovate le sorelline, stavano dalla zia”.
- In apertura “Ospedale del Mare. Fiamme e poi polemiche”, con il racconto dell’incendio e dell’evacuazione dei reparti. In taglio centrale: “Trump minaccia l’Iran: ‘Riaprite Hormuz o vi farò saltare in aria’”. In spalla: “Donald attacca ancora: Italia, così non va, per voi abbiamo speso miliardi”. In taglio basso: “Ritrovate le sorelline scomparse: erano a casa dello zio materno”.
- In apertura “Mossa anti-Inter”, con il Como e il futuro di Nico Paz: “Regia di Fabregas: il Como vola da Perez”. In taglio alto “Meraviglia Yamal Godiamoci Messi”, dedicato al talento spagnolo ai Mondiali. In spalla “L’Italcalcio riparte da Malagò” sulle elezioni di oggi. Spazio anche al mercato con “Juve, la chiave per Kolo”. In spalla “Napoli, Allegri in 48 ore”.
- In apertura “Vlahovic, ma dove vai?”, sul futuro dell’attaccante della Juventus. In taglio alto: “Petracchi: 7 nuovi per Abate”, dedicato al mercato del Torino. In spalla: “Con Yamal è un’altra faccenda: Spagna olé”. In taglio basso: “Malagò freme col Mancio. Il calcio sogna le riforme”. Spazio anche al dibattito regolamentare con “Le partite con 4 tempi snaturano il calcio”.