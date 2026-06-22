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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 giugno: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la guerra in Iran, con le minacce di Trump arrivate mentre in Svizzera erano in corso i colloqui: “Se non aprite Hormuz, non avrete più un Paese dove tornare”. In primo piano anche il ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia: erano a Formia, a casa della zia materna. Spazio anche alla tragedia nel Milanese: a Senago un’auto con nove giovani a bordo è precipitata in un canale. Tre di loro sono morti

Cronaca: Ultime Gallery

Il ritrovamento a Formia delle due sorelle scomparse in Abruzzo. FOTO

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Le due ragazzine sono state trovate a casa di una zia materna nel quartiere Rio...

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Incendio all’Ospedale del Mare di Napoli. FOTO

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Incidente a Senago, chi erano le tre vittime. FOTO

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Tre giovani di Paderno Dugnano, Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi, sono morti...

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Torino, madre e figlia trovate morte in casa. FOTO

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Auto nel canale a Senago, morti tre 17enni. FOTO

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Dramma a Senago, nel Milanese, dove un’auto con a bordo nove giovani è precipitata nel canale...

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