Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la guerra in Iran, con le minacce di Trump arrivate mentre in Svizzera erano in corso i colloqui: “Se non aprite Hormuz, non avrete più un Paese dove tornare”. In primo piano anche il ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia: erano a Formia, a casa della zia materna. Spazio anche alla tragedia nel Milanese: a Senago un’auto con nove giovani a bordo è precipitata in un canale. Tre di loro sono morti