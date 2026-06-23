Milano, agente della polizia locale muore durante inseguimento. FOTO

Francesco Imprezzabile è morto dopo essere caduto dalla moto mentre inseguiva un’auto che non si era fermata a un posto di blocco. L’incidente è avvenuto nel Comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Al vaglio degli investigatori anche l’ipotesi di uno speronamento da parte del Suv in fuga. Ecco le immagini dal luogo dell’incidente.