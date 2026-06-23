Milano, agente della polizia locale muore durante inseguimento. FOTO

Francesco Imprezzabile è morto dopo essere caduto dalla moto mentre inseguiva un’auto che non si era fermata a un posto di blocco. L’incidente è avvenuto nel Comune di Peschiera Borromeo, alle porte di Milano. Al vaglio degli investigatori anche l’ipotesi di uno speronamento da parte del Suv in fuga. Ecco le immagini dal luogo dell’incidente.
- La strada nel Comune di Peschiera Borromeo dove è avvenuto l’incidente costato la vita all’agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile.
- Il tratto di strada, circondato dalla vegetazione, dove l’agente avrebbe perso il controllo della moto. Francesco Imprezzabile è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, dove è morto per le lesioni riportate.
- Sul manto stradale sono visibili i segni tracciati durante i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di un possibile contatto tra il mezzo in fuga e la moto dell’agente Francesco Imprezzabile.
- Sull’asfalto sono visibili macchie e segni tracciati vicino al guardrail. Gli agenti della Polizia stradale stanno verificando se la caduta sia avvenuta per un contatto accidentale o per uno speronamento.
- Un’auto transita nel tratto in cui sono in corso gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le fasi dell’inseguimento e di rintracciare il conducente del Suv pirata.
- Un foglio con annotazioni e orari legati agli accertamenti dopo l’incidente. Le indagini puntano a chiarire la dinamica della caduta e il ruolo dell’auto che non si è fermata al controllo.