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Milano, agente della polizia locale muore in incidente durante inseguimento

Cronaca
©Ansa

Francesco Imprezzabile, 35 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un suv che non si era fermato a un posto di blocco 

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Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l’inseguimento di un’auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21:30 di lunedì 22 giugno, in via Milano, nei pressi dell’aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare ma secondo le prime informazioni Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un suv Audi Q7. Non si esclude l’ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.

Morto in ospedale

Uscito di strada, Imprezzabile è stato soccorso dagli uomini da tre equipaggi con automedica, ambulanza ed elisoccorso inviati sul posto dalla centrale operativa del 118, è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda dove è arrivato intorno alle 22:30 ed è morto poco dopo a causa delle ferite riportate. La polizia locale di Milano, quella di Peschiera Borromeo, la polizia di Stato e i carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente.

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