Agente muore durante inseguimento: polizia sul luogo dell'incidente

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Milano, agente muore durante inseguimento: la polizia sul luogo dell'incidente

Cronaca

Tragedia a Milano, dove un agente della Polizia locale di 39 anni ha perso la vita durante un inseguimento. L'intervento era iniziato nella zona di Ponte Lambro dopo che un'automobile non si era fermata a un posto di controllo. Il poliziotto, in sella alla propria moto di servizio, durante l'inseguimento avrebbe perso il controllo del proprio mezzo cadendo sull'asfalto. Le forze dell'ordine stanno ora lavorando per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e identificare il conducente dell'auto che si è sottratta all'alt.

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