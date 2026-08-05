Auto finisce nel Po durante un inseguimento a Torino. FOTO

Un’auto è finita nel Po a Torino, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Il conducente non si sarebbe fermato all’alt e avrebbe perso il controllo del veicolo in un tratto privo di parapetto. Dopo il recupero dell’auto, i vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche per escludere la presenza di altre persone in acqua. Ecco le immagini.
- La vettura finita nel Po durante l’inseguimento con la polizia appare gravemente danneggiata dopo il recupero. Il mezzo è stato transennato per consentire gli accertamenti sulle circostanze dell’incidente.
- I vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche lungo il corso del Po con mezzi nautici, per escludere la presenza in acqua di eventuali altri occupanti dell’auto. Le operazioni sono scattate nella notte nei pressi del ponte Umberto I, a Torino.
- L’auto recuperata dal fiume è delimitata dal nastro della polizia, mentre sul posto restano i mezzi del soccorso acquatico dei vigili del fuoco. Nell’intervento sono state impiegate 11 squadre, per un totale di 25 operatori.
- La vettura viene sottoposta agli accertamenti lungo la sponda del Po, a Torino. Secondo i primi riscontri, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo durante il tentativo di sottrarsi a un controllo della polizia.
- Due operatori dei vigili del fuoco effettuano verifiche sulla superficie del Po da un’imbarcazione attrezzata. Le ricerche sono state condotte lungo il corso del fiume anche con mezzi nautici e aerei.
- Gli operatori dei vigili del fuoco effettuano controlli nel Po con strumenti immersi dalla barca. Le verifiche servono a escludere la presenza in acqua di eventuali altri occupanti della vettura.
- Un operatore manovra un dispositivo lungo il fianco dell’imbarcazione, accanto alle attrezzature dei sommozzatori dei vigili del fuoco. Le ricerche sono proseguite dopo il recupero dell’auto.
- Il tratto del Po interessato dalle ricerche viene controllato anche dalla riva, mentre il mezzo nautico dei vigili del fuoco opera al centro del fiume. L’auto era finita in acqua nei pressi del ponte Umberto I, a Torino.
- Alcuni operatori dei vigili del fuoco seguono dalla sponda le verifiche condotte dal mezzo nautico sul Po. Le squadre hanno controllato il corso del fiume per escludere la presenza di altre persone in acqua.
- Gli agenti della polizia presidiano la riva mentre proseguono le operazioni nei pressi del ponte Umberto I, a Torino. Secondo quanto ricostruito, l’inseguimento era iniziato dopo che il conducente non si era fermato all’alt nella zona del Monte dei Cappuccini.
- La polizia segue gli accertamenti dalla sponda del fiume, mentre gli operatori controllano l’area in acqua. Secondo i primi riscontri, a bordo dell’auto ci sarebbero state quattro persone; una è stata fermata.
- Gli agenti della polizia osservano le operazioni lungo il Po, con il ponte Umberto I sullo sfondo. Le verifiche sono proseguite dopo il recupero della vettura per escludere la presenza in acqua di eventuali altri occupanti.