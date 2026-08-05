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Auto finisce nel Po durante un inseguimento a Torino. FOTO

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Un’auto è finita nel Po a Torino, nei pressi del ponte Umberto I, durante un inseguimento con la polizia. Il conducente non si sarebbe fermato all’alt e avrebbe perso il controllo del veicolo in un tratto privo di parapetto. Dopo il recupero dell’auto, i vigili del fuoco hanno proseguito le ricerche per escludere la presenza di altre persone in acqua. Ecco le immagini.

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