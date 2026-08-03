Presso la basilica di Sant'Ambrogio la cerimonia per il religioso morto venerdì all'età di 96 anni. In chiesa molti tra amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Tra le autorità presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia e don Luigi Ciotti. Urbano Cairo: "Era legato agli ultimi, a chi aveva dei problemi. Aveva la sicurezza di poter aiutare e comunque ci provava sempre"