Un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto a marchio Delizie del Sole, in vendita nei supermercati Eurospin, è stato richiamato per rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella enteritidis. L'avviso è pubblicato sul sito del ministero della Salute, che invita a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita. Lo stesso lotto è all'origine dei richiami che nei giorni scorsi avevano riguardato le uova a marchio Aia e Selex
Un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto a marchio Delizie del Sole, venduto nei supermercati Eurospin, è stato ritirato dal produttore per rischio microbiologico dovuto alla presenza di salmonella enteritidis. La segnalazione arriva dal ministero della Salute, che nell'apposita sezione del proprio sito raccomanda di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita.
Il prodotto richiamato
Le uova coinvolte sono commercializzate in cartoni da 6 pezzi, per un peso complessivo di 348 grammi, con numero di lotto 1IT040VR006 e data di scadenza fissata al 4 agosto 2026. Il richiamo è stato pubblicato sul sito ministeriale soltanto oggi. A produrre le uova è l'azienda Agricola Tre Valli Società Cooperativa (Gruppo Aia-Veronesi), nello stabilimento di Caselle di Sommacampagna, in provincia di Verona. Il ministero precisa che il codice del lotto e la scadenza sono riportati direttamente sul guscio dell'uovo, così da consentire ai consumatori di identificare le confezioni interessate.
Approfondimento
Rischio contaminazione: 10 cibi pericolosi che mangiamo in Italia
Gli altri lotti coinvolti
Il provvedimento si aggiunge a due richiami già diffusi nei giorni scorsi, riconducibili allo stesso lotto, prodotto dalla medesima azienda e con identica data di scadenza:
- 27 luglio: ritiro delle uova da allevamento all'aperto a marchio Aia;
- 31 luglio: ritiro delle uova a marchio Selex.
Che cos'è la salmonella enteritidis
La salmonella enteritidis è un batterio responsabile di infezioni intestinali. Si trasmette attraverso il consumo di alimenti contaminati e può provocare febbre, vomito, dolori addominali e diarrea.