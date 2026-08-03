Un lotto di uova fresche da allevamento all'aperto a marchio Delizie del Sole, in vendita nei supermercati Eurospin, è stato richiamato per rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella enteritidis. L'avviso è pubblicato sul sito del ministero della Salute, che invita a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita. Lo stesso lotto è all'origine dei richiami che nei giorni scorsi avevano riguardato le uova a marchio Aia e Selex