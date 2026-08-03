Muore durante una biopsia, indagati due medici del San Martino

Una donna di 60 anni è morta il 22 luglio all'ospedale San Martino di Genova durante una biopsia al polmone per una sospetta metastasi. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: indagati un primario e uno specializzando. La pm Valentina Grosso ha disposto l'autopsia

La donna era arrivata in ospedale la mattina, accompagnata dal marito, per un intervento programmato in day hospital. I medici hanno inserito un ago nel polmone per prelevare il tessuto da analizzare, ma durante la manovra la paziente ha avuto un'emorragia che le è risultata fatale. Secondo una prima ricostruzione, a eseguire il prelievo sarebbe stato lo specializzando.

L'inchiesta

La pm Valentina Grosso ha disposto l'autopsia, che sarà affidata al medico legale Yao Chen di Pavia; la relazione dovrà essere depositata entro 90 giorni. I due medici indagati sono difesi dall'avvocato Antonio Rubino e si affidano al consulente medico legale Francesco Ventura. I familiari della vittima (il marito, i due figli e la sorella) sono assistiti dall'avvocata Ilaria Tulino e hanno nominato come consulente l'anatomopatologo Enzo Profumo.