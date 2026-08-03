Muore durante una biopsia, indagati due medici del San Martino

Genova, donna muore durante biopsia: indagati primario e specializzando del San MartinoCronaca
Una donna di 60 anni è morta il 22 luglio all'ospedale San Martino di Genova durante una biopsia al polmone per una sospetta metastasi. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo: indagati un primario e uno specializzando. La pm Valentina Grosso ha disposto l'autopsia
Un primario e uno specializzando dell'ospedale policlinico San Martino di Genova sono indagati per omicidio colposo. L'inchiesta della procura riguarda la morte di una paziente di 60 anni, deceduta lo scorso 22 luglio mentre veniva sottoposta a una biopsia al polmone per accertare una sospetta metastasi.
Emorragia causata da un ago
La donna era arrivata in ospedale la mattina, accompagnata dal marito, per un intervento programmato in day hospital. I medici hanno inserito un ago nel polmone per prelevare il tessuto da analizzare, ma durante la manovra la paziente ha avuto un'emorragia che le è risultata fatale. Secondo una prima ricostruzione, a eseguire il prelievo sarebbe stato lo specializzando.
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L'inchiesta
La pm Valentina Grosso ha disposto l'autopsia, che sarà affidata al medico legale Yao Chen di Pavia; la relazione dovrà essere depositata entro 90 giorni. I due medici indagati sono difesi dall'avvocato Antonio Rubino e si affidano al consulente medico legale Francesco Ventura. I familiari della vittima (il marito, i due figli e la sorella) sono assistiti dall'avvocata Ilaria Tulino e hanno nominato come consulente l'anatomopatologo Enzo Profumo.
La posizione dell'ospedale
In una nota, la direzione del policlinico San Martino ha fatto sapere di restare "a completa disposizione delle autorità competenti", esprimendosi "fiducioso dell'operato della giustizia".