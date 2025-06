Roma, 47enne muore dopo un intervento di liposuzione

Una donna ecuadoriana di 47 anni è morta la notte tra domenica e lunedì al Policlinico Umberto I dove è stata trasportata in gravissime condizioni dopo un intervento di liposuzione al quale si era sottoposta nel pomeriggio, in uno studio medico privato nel quartiere Primavalle. I poliziotti impegnati nelle indagini stanno effettuando accertamenti. Quello che al momento è noto è che la vittima, intorno alle 17 di domenica, si è sottoposta a una liposuzione, interrotta per le complicazioni. Alle 20.10 l'arrivo al Policlinico con una ambulanza privata, dove le manovre di rianimazione sono proseguite per circa un'ora in sala rossa, senza successo.