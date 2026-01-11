Irregolarità antincendio, sequestrata Torre Rossa a Sestriere

La Questura di Torino ha posto sotto sequestro preventivo la Torre Rossa di Sestriere per irregolarità legate alla sicurezza. L'hotel 3 stelle, gestito dalla catena Aurum Hotels, è uno dei simboli storici della celebre località sciistica. All'ingresso della struttura è stato affisso un avviso per gli ospiti, con indicazioni del trasferimento nella vicina Torre Bianca Duchi d'Aosta. Sul posto durante i controlli erano presenti anche i vigili del fuoco: a quanto si apprende da fonti informate sarebbero emerse delle criticità degli impianti antincendio, che non sarebbero risultati conformi alle normative.