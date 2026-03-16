Tram deragliato a Milano, oggi l'interrogatorio del tranviere indagato

La versione dell’autista

Nei giorni scorsi nell'ambito delle indagini, coordinate dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara e condotte dalla Polizia locale, è stato ascoltato il collega tranviere che avrebbe ricevuto una chiamata dall'autista della linea 9, il quale gli avrebbe detto che si era fatto male a un piede. Stando alla versione del 60enne, infatti, qualche fermata prima, facendo salire sul mezzo una sedia a rotelle, aveva preso una botta all'alluce, certificata dagli accertamenti medici, e poi aveva visto "tutto nero". Tanto che per una "sincope vasovagale" avrebbe perso conoscenza, saltato una fermata, non avrebbe attivato la deviazione del binario in direzione diritta e, a quel punto, il Tramlink lanciato ad alta velocità, girando a sinistra, sarebbe uscito dalle rotaie finendo contro un palazzo. Dopo lo schianto l'autista avrebbe fatto un'altra chiamata al collega nella quale avrebbe farfugliato "deragliamento... male, male male".