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Torino Pride, il corteo del ventennale sfila con lo slogan "Venti di lotte". FOTO

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La manifestazione festeggia i suoi vent'anni con una sfilata partita dal Parco del Valentino. Fra gli ospiti anche Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga. Presente il sindaco Stefano Lo Russo: "È molto importante scendere in piazza a manifestare in un momento in cui, anziché fare dei passi in avanti, molti stanno provando a fare in modo che ci siano dei passi indietro"

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