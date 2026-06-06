La manifestazione festeggia i suoi vent'anni con una sfilata partita dal Parco del Valentino. Fra gli ospiti anche Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga. Presente il sindaco Stefano Lo Russo: "È molto importante scendere in piazza a manifestare in un momento in cui, anziché fare dei passi in avanti, molti stanno provando a fare in modo che ci siano dei passi indietro"