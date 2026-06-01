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Pride Month 2026, il calendario con tutti gli eventi in programma in Italia

Cronaca
©Ansa

Da Torino a Roma, passando per Milano, Napoli e Palermo, sono decine le città che nel mese di giugno (ma non solo) ospiteranno cortei, manifestazioni ed eventi dedicati ai diritti, all'inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Tutti gli appuntamenti, da Nord a Sud

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Giugno è il mese simbolo dell'orgoglio LGBTQIA+, ma l'onda del Pride proseguirà fino a settembre. Da Torino a Roma, passando per Milano, Napoli e Palermo, sono decine le città che in questo mese e per tutta l'estate ospiteranno cortei, manifestazioni ed eventi dedicati ai diritti, all'inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Le manifestazioni si inseriscono nell'ambito dell'Onda Pride, il calendario nazionale che riunisce i diversi Pride organizzati sul territorio italiano, con appuntamenti città per città.

GIUGNO

  • 6 giugno 2026. Ancona Marche Pride 
  • 6 giugno 2026. Civitavecchia Pride 
  • 6 giugno 2026. Monterotondo Pride 
  • 6 giugno 2026. Eolie Pride 
  • 6 giugno 2026. Forlì Pride 
  • 6 giugno 2026. La Spezia Pride 
  • 6 giugno 2026. Taranto Pride 
  • 6 giugno 2026. Torino Pride 
  • 6 giugno 2026. Viterbo Pride 
  • 13 giugno 2026. Bari Pride 
  • 13 giugno 2026. Belluno Pride 
  • 13 giugno 2026. Bologna Rivolta Pride
  • 13 giugno 2026. Cuneo Pride
  • 13 giugno 2026. Genova Liguria Pride 
  • 13 giugno 2026. Grosseto Toscana Pride 
  • 13 giugno 2026. Lecco Pride 
  • 13 giugno 2026. Pavia Pride 
  • 13 giugno 2026. Perugia Umbria Pride
  • 13 giugno 2026. Vicenza Pride 
  • 14 giugno 2026. Atripalda Irpinia Pride
  • 14 giugno 2026. Dolo Pride
  • 20 giugno 2026. Modena Pride 
  • 20 giugno 2026. Palermo Pride 
  • 20 giugno 2026. Roma Pride 
  • 20 giugno 2026. Rovigo Pride
  • 20 giugno 2026Treviso Pride 
  • 20 giugno 2026. Varese Pride 
  • 27 giugno 2026. Cagliari Sardegna Pride  
  • 27 giugno 2026. Catania Pride 
  • 27 giugno 2026. Napoli Pride 
  • 27 giugno 2026. Verona Tumulto Pride
  • 27 giugno 2026. Giulianova Abruzzo Pride 
  • 27 giugno 2026. Milano Pride 
  • 27 giugno 2026. Taranto HumanPride

     

LUGLIO

  • 4 luglio 2026. Comacchio Pride 
  • 4 luglio 2026. Ostana Pride 
  • 4 luglio 2026. Ostuni Pride 
  • 4 luglio 2026. Salerno Pride 
  • 11 luglio 2026. Asti Pride 
  • 11 luglio 2026. Egadi Pride
  • 11 luglio 2026. Lodi Pride 
  • 11 luglio 2026. Ragusa Pride 
  • 18 luglio 2026. Caltagirone Pride 
  • 18 luglio 2026. Lecce Pride 
  • 18 luglio 2026. Portici Pride 
  • 18 luglio 2026. Siracusa Pride 
  • 25 luglio 2026. Campobasso Molise Pride 
  • 25 luglio 2026. Rimini Summer Pride

     

AGOSTO

  • 8 agosto 2026. Cammarata – San Giovanni Gemini Pride

     

SETTEMBRE

  • 5 settembre 2026. Savona Pride 
  • 5 settembre 2026Brescia Pride 
  • 12 settembre 2026. Cologno Monzese – Brugherio Brianza Pride 
  • 12 settembre 2026. Messina Pride 
  • 19 settembre 2026. Vercelli Pride 
  • 26 settembre 2026. Aosta Pride 
  • 26 settembre 2026. Udine FVG Pride

Approfondimento

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©Getty

People take part in the Budapest Pride parade in Budapest downtown on June 28, 2025, as the capital's municipality organised this march by the LGBTQ community, celebrating freedom, in a move to circumvent a law that allows police to ban LGBTQ marches. Hungary's Prime Minister had announced that police will not "break up" Saturday's Budapest Pride march despite issuing a ban, but warned attendees and organisers about the legal consequences. His ruling coalition amended laws and the constitution earlier this year to prohibit the annual celebration, advancing his widely condemned, years-long clampdown on LGBTQ rights in the name of "child protection". (Photo by Peter Kohalmi / AFP)
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