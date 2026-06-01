Da Torino a Roma, passando per Milano, Napoli e Palermo, sono decine le città che nel mese di giugno (ma non solo) ospiteranno cortei, manifestazioni ed eventi dedicati ai diritti, all'inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Tutti gli appuntamenti, da Nord a Sud
Giugno è il mese simbolo dell'orgoglio LGBTQIA+, ma l'onda del Pride proseguirà fino a settembre. Da Torino a Roma, passando per Milano, Napoli e Palermo, sono decine le città che in questo mese e per tutta l'estate ospiteranno cortei, manifestazioni ed eventi dedicati ai diritti, all'inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Le manifestazioni si inseriscono nell'ambito dell'Onda Pride, il calendario nazionale che riunisce i diversi Pride organizzati sul territorio italiano, con appuntamenti città per città.
GIUGNO
- 6 giugno 2026. Ancona Marche Pride
- 6 giugno 2026. Civitavecchia Pride
- 6 giugno 2026. Monterotondo Pride
- 6 giugno 2026. Eolie Pride
- 6 giugno 2026. Forlì Pride
- 6 giugno 2026. La Spezia Pride
- 6 giugno 2026. Taranto Pride
- 6 giugno 2026. Torino Pride
- 6 giugno 2026. Viterbo Pride
- 13 giugno 2026. Bari Pride
- 13 giugno 2026. Belluno Pride
- 13 giugno 2026. Bologna Rivolta Pride
- 13 giugno 2026. Cuneo Pride
- 13 giugno 2026. Genova Liguria Pride
- 13 giugno 2026. Grosseto Toscana Pride
- 13 giugno 2026. Lecco Pride
- 13 giugno 2026. Pavia Pride
- 13 giugno 2026. Perugia Umbria Pride
- 13 giugno 2026. Vicenza Pride
- 14 giugno 2026. Atripalda Irpinia Pride
- 14 giugno 2026. Dolo Pride
- 20 giugno 2026. Modena Pride
- 20 giugno 2026. Palermo Pride
- 20 giugno 2026. Roma Pride
- 20 giugno 2026. Rovigo Pride
- 20 giugno 2026. Treviso Pride
- 20 giugno 2026. Varese Pride
- 27 giugno 2026. Cagliari Sardegna Pride
- 27 giugno 2026. Catania Pride
- 27 giugno 2026. Napoli Pride
- 27 giugno 2026. Verona Tumulto Pride
- 27 giugno 2026. Giulianova Abruzzo Pride
- 27 giugno 2026. Milano Pride
- 27 giugno 2026. Taranto HumanPride
LUGLIO
- 4 luglio 2026. Comacchio Pride
- 4 luglio 2026. Ostana Pride
- 4 luglio 2026. Ostuni Pride
- 4 luglio 2026. Salerno Pride
- 11 luglio 2026. Asti Pride
- 11 luglio 2026. Egadi Pride
- 11 luglio 2026. Lodi Pride
- 11 luglio 2026. Ragusa Pride
- 18 luglio 2026. Caltagirone Pride
- 18 luglio 2026. Lecce Pride
- 18 luglio 2026. Portici Pride
- 18 luglio 2026. Siracusa Pride
- 25 luglio 2026. Campobasso Molise Pride
- 25 luglio 2026. Rimini Summer Pride
AGOSTO
- 8 agosto 2026. Cammarata – San Giovanni Gemini Pride
SETTEMBRE
- 5 settembre 2026. Savona Pride
- 5 settembre 2026. Brescia Pride
- 12 settembre 2026. Cologno Monzese – Brugherio Brianza Pride
- 12 settembre 2026. Messina Pride
- 19 settembre 2026. Vercelli Pride
- 26 settembre 2026. Aosta Pride
- 26 settembre 2026. Udine FVG Pride
Approfondimento
Roma Pride, associazione Lgbtqia+ ebraica Keshet esclusa: la polemica
©Getty
Budapest, in migliaia da tutta Europa per Pride. Alta tensione. FOTO
La sfilata, vietata dal governo di Viktor Orban, ha attirato l’attenzione di tutta Europa. I partecipanti rischiavano 'conseguenze legali', aveva dichiarato il premier ungherese. Presenti Schlein, Calenda e decine di parlamentari europei, con anche una delegazione di esponenti di M5s, Avs e Più Europa. Nessuno scontro con l'ultradestra, che aveva organizzato una contromanifestazione