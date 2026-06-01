Da Torino a Roma, passando per Milano, Napoli e Palermo, sono decine le città che nel mese di giugno (ma non solo) ospiteranno cortei, manifestazioni ed eventi dedicati ai diritti, all'inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Tutti gli appuntamenti, da Nord a Sud

Giugno è il mese simbolo dell'orgoglio LGBTQIA+, ma l'onda del Pride proseguirà fino a settembre. Da Torino a Roma, passando per Milano, Napoli e Palermo, sono decine le città che in questo mese e per tutta l'estate ospiteranno cortei, manifestazioni ed eventi dedicati ai diritti, all'inclusione e alla visibilità della comunità LGBTQIA+. Le manifestazioni si inseriscono nell'ambito dell'Onda Pride, il calendario nazionale che riunisce i diversi Pride organizzati sul territorio italiano, con appuntamenti città per città.