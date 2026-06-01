Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a giugno 2026

Introduzione
A giugno si concentrano numerose scadenze legate a concorsi in diversi settori. Le opportunità spaziano dal comparto sanitario alla Pubblica Amministrazione, includendo anche università, istituzioni culturali, come il Museo Archeologico di Napoli, oppure dedicate all’infanzia, come l’Istituto degli Innocenti di Firenze. Di seguito una lista delle principali selezioni pubbliche in chiusura nelle prossime settimane.
Quello che devi sapere
AGENAS – 1° giugno
L’AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) ha bandito nuovi concorsi per collaboratori amministrativi e tecnici, da destinare alle diverse esigenze dell’Agenzia. Le selezioni prevedono il reclutamento di sei nuove risorse, da destinare al settore giuridico, a quello informatico e a quello informatico sanitario. Le selezioni rappresentano un’interessante opportunità anche per i candidati alla prima esperienza professionale, poiché i concorsi sono aperti ai laureati senza necessità di precedenti esperienze lavorative nel settore. Le domande devono essere presentate entro oggi, 1° giugno 2026.
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Università degli studi di Bologna – 5 giugno
L’Università degli Studi di Bologna ha indetto nuovi concorsi pubblici per funzionari. Le selezioni pubbliche sono rivolte a laureati e mirano alla formazione di graduatorie per assunzioni presso gli Atenei di Bologna e di Ravenna. È possibile candidarsi entro il 5 giugno 2026.
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Conservatorio di Mantova – 8 giugno
Il Conservatorio di Musica "Lucio Campiani" di Mantova ha bandito un concorso per assistenti Area II CCNL Università e Ricerca sezione AFAM – settore amministrativo gestionale. La procedura è destinata a diplomati (qualsiasi diploma) e mira a formare una graduatoria per assunzioni a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e/o disponibili. Il termine entro il quale candidarsi scade l'8 giugno 2026.
Città Metropolitana di Milano - 12 giugno
La Città Metropolitana di Milano, in Lombardia, ha indetto due nuovi concorsi per istruttori e funzionari per il Mercato per il lavoro. La selezione pubblica è finalizzata alla copertura di posti di lavoro a tempo indeterminato. Si tratta di due profili strategici per la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, orientati rispettivamente alla gestione avanzata dei dati e dei sistemi informativi e al supporto tecnico, operativo dei processi di innovazione tecnologica. Possono partecipare i laureati (anche con laurea triennale) e i diplomati. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 12 giugno 2026.
Provincia di Cremona – 16 giugno
La Provincia di Cremona ha indetto un nuovo concorso per istruttori amministrativi aperto a diplomati. Sono previste sette assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. Le domande di ammissione vanno presentate entro il 16 giugno 2026.
Agenzia delle Entrate – 17 giugno
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando per l’assunzione di 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette della legge 68/1999. I nuovi assunti supporteranno le attività degli uffici occupandosi di segreteria, archiviazione e aggiornamento dati. Le domande vanno presentate sul portale InPA entro le 23:59 del 17 giugno 2026, mentre il calendario della prova scritta sarà pubblicato il 28 luglio 2026. Possono partecipare candidati con i requisiti previsti dalla legge, tra cui diploma, cittadinanza italiana e iscrizione al collocamento mirato, con esclusioni per condanne o provvedimenti disciplinari gravi. La prova d’esame durerà 60 minuti e consisterà in 50 quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo, ordinamento dell’Agenzia, pubblico impiego, informatica e inglese, con soglia di superamento pari a 21/30. I vincitori saranno assunti con contratto stabile, quattro mesi di prova e obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione.
Istituto degli Innocenti di Firenze – 22 giugno
L’Istituto degli Innocenti di Firenze ha indetto un concorso per specialisti in attività culturali. Si prevede l’assunzione a tempo indeterminato di tre risorse per l'Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, presso il Servizio Documentazione dell’Area Documentazione Ricerca e Formazione. È possibile candidarsi alla selezione pubblica fino al 22 giugno 2026.
Museo Archeologico di Napoli – 23 giugno
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha avviato una selezione pubblica rivolta a ingegneri, informatici, architetti, esperti marketing e fundraising e bibliotecari. La procedura è finalizzata a conferire 5 incarichi di collaborazione e prevede un compenso di 40 mila euro. Per candidarsi c’è tempo fino al 23 giugno 2026.
Ministero della Giustizia – 23 giugno
Il ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha pubblicato un nuovo avviso di selezione per esperti psicologi e criminologi da impiegare presso i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità in Sicilia. La procedura è finalizzata alla formazione di un elenco, dal quale l’Amministrazione potrà attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale nell’ambito dell’esecuzione penale esterna per adulti e minori. Gli incarichi potranno essere svolti presso i servizi presenti nei distretti delle Corti d’Appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro il 23 giugno 2026.
Comune di Genova – 28 giugno
Nuovi posti di lavoro in arrivo per i laureati in Liguria grazie al concorso del Comune di Genova per Funzionari. È prevista infatti la selezione di 91 risorse da destinare ai servizi amministrativi. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno – Cat. D, posizione economica D1. Il bando di concorso scade il prossimo 28 giugno 2026.
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