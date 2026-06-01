Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a giugno 2026

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un bando per l’assunzione di 622 assistenti amministrativi a tempo indeterminato, riservato alle categorie protette della legge 68/1999. I nuovi assunti supporteranno le attività degli uffici occupandosi di segreteria, archiviazione e aggiornamento dati. Le domande vanno presentate sul portale InPA entro le 23:59 del 17 giugno 2026, mentre il calendario della prova scritta sarà pubblicato il 28 luglio 2026. Possono partecipare candidati con i requisiti previsti dalla legge, tra cui diploma, cittadinanza italiana e iscrizione al collocamento mirato, con esclusioni per condanne o provvedimenti disciplinari gravi. La prova d’esame durerà 60 minuti e consisterà in 50 quesiti a risposta multipla su diritto amministrativo, ordinamento dell’Agenzia, pubblico impiego, informatica e inglese, con soglia di superamento pari a 21/30. I vincitori saranno assunti con contratto stabile, quattro mesi di prova e obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione.