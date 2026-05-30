Introduzione
Nel corso di questo weekend, a livello meteo, gli esperti segnalano una leggera rimonta dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale ma anche sul Mediterraneo, dato questo che porta maggiore stabilità sul nostro Paese dopo i temporali fatti registrare nei giorni scorsi. Ma il quadro cambierà, in maniera netta, già a partire dalla giornata di domani.
Quello che devi sapere
Il ritorno dell'alta pressione
La giornata odierna, stando alle previsioni dei meteorologi, è caratterizzata di nuovo da una fase di bel tempo su gran parte dell'Italia, con cieli per lo più soleggiati e caldo in lieve ripresa, eccezion fatta per qualche piovasco che si potrà registrare sulle Alpi. Nel corso della giornata di domani, domenica 31 maggio, però, il campo di alta pressione tornerà ancora a cedere, con il conseguente aumento dell'instabilità proprio sul Mediterraneo.
La giornata di domenica 31 maggio
La giornata di domenica 31, dunque, dovrebbe iniziare con tempo stabile e cieli soleggiati, ma, nel corso del pomeriggio, sono previsti acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto nelle zone presenti sulle Alpi e sull'Appennino centro-settentrionale, anche con locali sconfinamenti sulle pianure adiacenti.
L'inizio della prossima settimana
Conclusosi il weekend, a partire da lunedì 1 giugno quello che gli esperti definiscono "cavetto d'onda" dovrebbe contribuire al maltempo soprattutto al Nord-Est, mentre l'aria fresca in quota condurrà allo sviluppo di temporali pomeridiani, anche intensi, specie nelle zone interne del centro Italia. Non è tutto, perchè poi, tra martedì e mercoledì, gli esperti prevedono il transito di una saccatura atlantica che potrebbe portare persino ad un peggioramento delle condizioni meteo specie al Centro-Nord, con piogge e temporali diffusi.
I primi giorni del mese di giugno
Per i primi giorni del mese di giugno, tra l'altro, è previsto un generale calo delle temperature su tutto il nostro Paese, con valori nuovamente nella media e, nella giornata di mercoledì 3 giugno, anche poso sotto la media del periodo al Nord. Le previsioni indicano, per quei giorni, una vasta circolazione depressionaria affondare soprattutto ad Ovest della penisola Iberica, situazione questa che può contemplare una risalita di aria piuttosto calda dal nord Africa verso il Mediterraneo centro-occidentale, con condizioni meteo non solo stabili ma anche piuttosto calde per l'Italia.
Le previsioni per oggi
Entrando nel dettaglio delle previsioni meteo, per oggi 30 maggio al Nord, dopo una mattinata con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, al pomeriggio sono possibili temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, mentre sarà asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna però il tempo asciutto ovunque con velature in transito. La giornata al Centro parte con condizioni di tempo stabile su tutti i settori e con sole prevalente. Al pomeriggio previsti ancora cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole si parte con tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sono possibili nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre sarà ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.
Le previsioni per domani
Nella giornata di domani, invece, al Nord sono attese sin dal mattino nubi sparse e schiarite ma con tempo asciutto. Nel pomeriggio si attende un aumento dell'instabilità con acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Appennino, ma con possibili sconfinamenti entro la serata anche sulla pianura Padana. Al Centro gli esperti si aspettano condizioni di tempo asciutto al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nel pomeriggio possibili poche variazioni salvo locali temporali eventuali lungo l'Appennino. Tempo stabile in serata con nuvolosità e schiarite. Al Sud e sulle Isole attesa una giornata con tempo stabile e nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Possibili isolati fenomeni pomeridiani sulle zone interne della Sicilia. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite.
Il meteo per il ponte del 2 giugno
Come segnalato dagli esperti de "ilmeteo.it", per il ponte della Festa del 2 giugno "assisteremo ad una divisione netta della Penisola, con un meteo che potremmo definire, ironicamente, non democratico e poco repubblicano". Infatti, lunedì 1° giugno si inizierà a registrare un peggioramento a partire dal Triveneto con i fenomeni in successivo spostamento verso la Romagna. Martedì 2 giugno sarà una giornata caratterizzata dal maltempo specie al Nord. Le piogge saranno più intense su Piemonte e Lombardia mentre le regioni centro-meridionali vivranno di condizioni ampiamente soleggiate, accompagnate da temperature gradevoli e non eccessivamente calde. La notte successiva, poi, un fronte atlantico porterà pioggia su buona parte del Nord, inaugurando una fase più incerta che coinvolgerà il resto della Penisola da metà settimana.