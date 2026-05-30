Entrando nel dettaglio delle previsioni meteo, per oggi 30 maggio al Nord, dopo una mattinata con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, al pomeriggio sono possibili temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, mentre sarà asciutto altrove con cieli velati. In serata e in nottata torna però il tempo asciutto ovunque con velature in transito. La giornata al Centro parte con condizioni di tempo stabile su tutti i settori e con sole prevalente. Al pomeriggio previsti ancora cieli soleggiati e qualche velatura in transito. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole si parte con tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sono possibili nelle zone interne tra Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre sarà ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite.