Meteo, caldo al Centro-Nord fino a mercoledi 27: al Sud rischio temporali da giovedì 28Cronaca
Introduzione
Sull'Italia dominerà l'anticiclone subtropicale fino a mercoledì 27 giugno quando ci sarà un picco del caldo su molte regioni del nostro Paese. Da giovedì 28, però, sembra sempre più probabile il ritorno dei temporali.
Quello che devi sapere
Estate in anticipo con temperature di 33-35 gradi
Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione e catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. I termometri subiranno un'ulteriore impennata, specialmente al Centro-Nord. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30°C e nei settori più centrali della Pianura Padana si potrebbero raggiungere i 35° gradi.
Picco di caldo al Centro-Nord mercoledi 27 maggio
Estate in anticipo di un mese con massime di 7 gradi superiori alla media climatologica e temperature che la prossima settimana potranno toccare in 33-35 gradi soprattutto al Centro-Nord. Lorenzo Tedici, meteorologo di Meteo.it, conferma l'arrivo della prima ondata di calore del 2026: "Entreremo in un periodo caratterizzato da un sensibile, costante aumento delle massime: il caldo si farà sentire in modo particolare sulle regioni centro-settentrionali, portandosi nettamente sopra le medie stagionali, almeno di 6-7 gradi” spiega Tedici . “Il picco di questa prima ondata di calore del 2026 si avrà mercoledì 27 maggio con 35°C in Pianura Padana nel triangolo bollente Emilia-Lombardia orientale-Veneto occidentale e 32-34°C facilmente raggiungibili su buona parte del Centro-Nord".
Al Sud rischio temporali da giovedì 28 maggio
La situazione inizierà però a mostrare alcuni segnali di cambiamento a partire da giovedì 28, quando correnti più fresche provenienti dal Nord Europa inizieranno a indebolire un po' il dominio dell’alta pressione, creando un contrasto netto con l’aria molto calda accumulata nei giorni precedenti. Al Sud e sul versante adriatico la stabilità non riuscirà, invece, ad imporsi in modo assoluto. Su queste zone, infatti, farà sentire la sua influenza una circolazione ciclonica attualmente posizionata sui Balcani. Questo afflusso di aria leggermente più fresca e instabile in quota manterrà vivo il rischio di locali temporali che colpiranno alcuni settori della dorsale appenninica. Dunque, dice sempre Tedici, "l'Estate proverà a fare il suo primo ingresso ufficiale, concentrando però i suoi massimi effetti al Centro-Nord e lasciando il meridione alle prese con gli ultimi sussulti di un'instabilità tipicamente primaverile".
Le previsioni per oggi
- Nord: Giornata stabile e soleggiata con cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime estive con punte di 32 gradi su molte città.
- Centro: Giornata con bel tempo, cielo solo a tratti nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi di 32 gradi su Toscana e Lazio.
- Sud: In questa giornata dopo una mattinata stabile e soleggiata scoppieranno dei temporali sui rilievi di Calabria e Sicilia centro orientale.
Previsioni per domani
- Nord: bel tempo e il caldo su tante città. Le temperature massime toccheranno punte di 33 34 gradi in pianura.
- Centro: Giornata ampiamente soleggiata e con caldo anomalo. Le temperature massime toccheranno punte di 33-34°C su Lazio e Toscana.
- Sud: Giornata che trascorrerà con un cielo poco o parzialmente nuvoloso. Possibili piogge pomeridiane sui rilievi di Calabria e Sicilia.