Un vasto anticiclone di origine subtropicale si è ormai insediato stabilmente sul bacino del Mediterraneo, bloccando ogni perturbazione e catapultando l'Italia in un clima prettamente estivo, con temperature che si trovano già diffusamente al di sopra delle medie del periodo e che dovrebbero perdurare fino a fine mese. I termometri subiranno un'ulteriore impennata, specialmente al Centro-Nord. Le temperature massime supereranno la soglia dei 30°C e nei settori più centrali della Pianura Padana si potrebbero raggiungere i 35° gradi.