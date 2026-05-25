Rosina spiega inoltre un fenomeno emergente: "Sappiamo anche che i giovani diminuiscono e parleremo infatti del cosiddetto 'degiovanimento' demografico del Paese, cioè della progressiva scomparsa dei giovani. Però questo calo non è uniforme: ci sono territori che riescono ad attrarre giovani e altri che invece li perdono. Al contrario, gli anziani aumentano, in un Paese in cui cresce l’età media e l’invecchiamento della popolazione è sempre più evidente. Ed è un tema che richiede interventi urgenti, proprio per evitare squilibri demografici sempre più marcati".

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