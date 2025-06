Migliori città d'Europa per qualità della vita: in Italia c'è Bolzano

Introduzione

Le città europee dove si vive meglio sono Pamplona, Ginevra e Harlow. Tra le metropoli la migliore è Madrid (39esima a livello europeo). In Italia, tra le prime in classifica c'è il capoluogo della provincia autonoma del Trentino Alto-Adige, mentre le grandi città sono indietro: Milano è 202esima e Roma 560esima. La classifica degli esperti del Barcelona Institute for Global Health ha esaminato 917 città europee (incluse quelle del Regno Unito) elaborando un nuovo indice di valutazione, l'Healthy Urban Design Index, che osserva benessere e qualità della vita in Europa