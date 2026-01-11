Dry January, come cambia il consumo di alcol e le nuove tendenze

Nel quadro attuale SumUp, fintech globale specializzata nei pagamenti digitali, ha analizzato le nuove tendenze alcol-free legate al Dry January per supportare bar, caffetterie e ristoranti nell’adattare l’offerta alle nuove esigenze di consumo di inizio anno, caratterizzate da maggiore attenzione a benessere e consapevolezza, senza rinunciare all’esperienza e alla convivialità. “Il Dry January rappresenta un momento chiave per osservare come stanno evolvendo le aspettative dei consumatori nei confronti dei locali e delle esperienze di socialità. La richiesta di esperienze di consumo alternative, orientate al benessere e alla qualità del tempo condiviso, supera il semplice prodotto alcolico, privilegiando ambienti più rilassati e inclusivi. Caffetterie, bar e ristoranti diventano, così, protagonisti di questa trasformazione”, ha commentato Umberto Zola, direttore online sales EU di SumUp.

