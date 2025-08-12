Binge drinking, allarme degli esperti su consumo di alcol tra giovani

Introduzione

Il "binge drinking" o “abbuffata alcolica”, è una pratica piuttosto comune che consiste nell'assunzione di grandi quantità di alcol in un breve lasso di tempo, con l'obiettivo di raggiungere uno stato di ubriachezza. In sostanza si parla di binge drinking quando si consumano più bevande alcoliche in un breve lasso temporale, circa un paio d’ore, fuori dai pasti. Si tratta di una pratica diffusa soprattutto tra i più giovani ed è considerata un comportamento a rischio per la salute e la sicurezza. A conferma di ciò, i dati raccolti dagli esperti che segnalano 39mila casi l’anno in pronto soccorso per binge drinking, con 1 su 10 che è under 14.