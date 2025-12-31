Botti a Capodanno, la guida per proteggere le mani e gli occhi

Introduzione

La notte di Capodanno vede tradizionalmente l’utilizzo di fuochi d’artificio, petardi e cosiddetti ‘botti’ per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Sebbene si tratti di un momento di festeggiamenti, basta pochissimo perché questi causino traumi gravi e talvolta irreversibili a mani, occhi oppure braccia e altre parti del corpo. E purtroppo ogni anno, in occasione delle feste di fine anno, si registrano migliaia di lesioni causate proprio dall'uso di petardi e fuochi d'artificio su tutto il territorio nazionale: a essere coinvolti sono sia adulti sia bambini. Ci sono però delle indicazioni da seguire per cercare di ridurre grandemente il rischio di andare incontro a simili ferite.