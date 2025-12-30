Botti illegali Capodanno, da Osama alla bomba Sinner: i più pericolosi

Ogni dicembre, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, si diffondono i fuochi di Capodanno. Ai classici giochi pirotecnici, legali e regolarmente venduti negli esercizi commerciali, si affiancano come sempre i “botti” illegali, veri e propri ordigni che possono causare danni gravissimi e irreparabili agli arti, alla vista e all'udito, oltre a essere pericolosi per la vita umana. La fabbricazione e vendita di “botti” illegali è punita dall’articolo 678 del Codice penale, che prevede l’arresto dai 3 ai 18 mesi e un’ammenda fino a 247 euro. Alle pene è soggetto non solo chi li vende ma anche chi illegalmente acquista o utilizza fuochi. Inoltre, i fuochi spesso terrorizzano gli animali, i bambini e gli anziani, oltre ad avere impatti devastanti per l’ambiente: la loro esplosione innalza i livelli di Pm 10 nell’aria e i loro componenti sono impossibili da riciclare.

