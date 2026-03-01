Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a marzo 2026

Introduzione
Nel mese di marzo scadono i termini per partecipare a molti bandi di concorso. Si cercano figure professionali in diversi ambiti, dalla sanità alle pubbliche amministrazioni fino alle università e all’Agenzia Spaziale Italiana. Ecco i principali concorsi in scadenza.
Quello che devi sapere
Comune di Vicenza – 6 marzo
In Veneto, il Comune di Vicenza ha indetto un nuovo concorso per operai. Nello specifico, si prevede l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di una persona nel profilo di collaboratore tecnico manutentivo, anche con funzioni di autista di rappresentanza. Gli aspiranti operai saranno selezionati tramite due prove d’esame: una prova pratica, attitudinale e una prova orale. Le domande per partecipare al concorso devono essere inviate entro il 6 marzo 2026 ed essere corredate della ricevuta del versamento del contributo di ammissione pari a 10 euro.
Per approfondire: Concorso polizia penitenziaria 2026, 3.350 posti anche per i diplomati: bando e scadenza
Agenzia Spaziale Italiana – 11 marzo
L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di due tecnologi, da destinare alla Direzione “Amministrazione e Finanza”. Si offre l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, III livello professionale 1^ fascia stipendiale, presso l’Ufficio “Accordi e Contratti” a Roma. Le candidature devono essere inviate entro il giorno 11 marzo 2026.
Per approfondire: Concorso notai, pubblicati online per errore i risultati con giudizi inappropriati
Università di Cagliari – 16 marzo
L’Università di Cagliari ha indetto un nuovo concorso per collaboratori diplomati. La selezione pubblica è rivolta agli appartenenti alle categorie protette e prevede l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cinque risorse nell’Area dei Collaboratori – Settore amministrativo. Nel caso in cui pervenga un elevato numero di domande, le prove d’esame saranno precedute da una prova preselettiva. La selezione dei candidati avviene attraverso la valutazione dei titoli e due prove d’esame, una prova teorico-pratica ed una prova orale. È possibile inviare la propria candidatura fino al 16 marzo 2026.
INFN – 18 marzo
L’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) ha bandito un concorso per collaboratori tecnici E.R. di VI livello professionale riservato a persone disabili. La selezione prevede il reclutamento di due risorse per assunzioni a tempo indeterminato presso i laboratori nazionali dell’Istituto a Legnaro (Padova). Per candidarsi c’è tempo fino al 18 marzo 2026.
ASST Valle Olona – 19 marzo
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Valle Olona, in Lombardia, ha indetto nuovi concorsi per assistenti e OSS. Le selezioni pubbliche sono finalizzata all’assunzione di 15 risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le selezioni dei candidati avverranno tramite la valutazione dei titoli e l’espletamento di due prove d’esame, una scritta ed una orale. C’è tempo per inviare la propria candidatura fino al 19 marzo 2026.
Comune di Santa Margherita Ligure – 20 marzo
Il Comune di Santa Margherita Ligure, nella Città Metropolitana di Genova, ha indetto un concorso per diplomati: la selezione pubblica prevede l’assunzione a tempo indeterminato di Istruttori amministrativo-contabili. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 marzo 2026.
ARPA Lombardia – 20 marzo
Nuove opportunità di lavoro per diplomati grazie al concorso per assistenti tecnici indetto da ARPA Lombardia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia. La selezione è finalizzata a coprire tre posti di lavoro a tempo indeterminato e pieno nel profilo di assistente tecnico da assegnare alla U.O. Aria e Supporto valutazioni Political Decision Maker di Arpa Lombardia. È consentito candidarsi entro le ore 12 del 20 marzo 2026.
Città Metropolitana di Bologna – 23 marzo
La Città Metropolitana di Bologna ha indetto un nuovo concorso per funzionari, per attività di ricostruzione dei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna. La selezione è finalizzata alla copertura di 10 posti nel profilo professionale di Funzionario Edilizia Strade Patrimonio e Impianti. Possono partecipare laureati in Architettura o in Ingegneria. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 23 marzo 2026.
ISS – 24 marzo
L’Istituto Superiore della Sanità (ISS) ha indetto un concorso per l’assunzione di due collaboratori tecnici. La selezione prevede l’assunzione di diplomati, per un progetto di livello europeo: le risorse saranno utilizzate per far fronte alle esigenze previste dal progetto European union reference laboratory for public health in the field of food, water, and vector-borne helminths and protozoa (eurl-ph-hp) – GRANT AGREEMENT 101244013, presso il Dipartimento Malattie Infettive. La selezione dei candidati avverrà tramite la valutazione dei titoli e lo svolgimento di una prova orale. Le domande devono essere presentate entro il 24 marzo 2026.
Comune di Milano – 27 marzo
Il Comune di Milano ha indetto un nuovo concorso per 15 diplomati, non serve esperienza e non ci sono vincoli di età, basta essere maggiorenni. I candidati saranno inseriti nel ruolo di Istruttori dei Servizi Amministrativi – Contabili. Si tratta di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, inquadramento nell’Area degli Istruttori. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 marzo 2026 e sarà necessario pagare la tassa di concorso, pari a 10 euro.
Per approfondire: Concorsi pubblici, bandi PA per 13mila posti: profili richiesti e scadenze