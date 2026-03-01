Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a marzo 2026

Il Comune di Milano ha indetto un nuovo concorso per 15 diplomati, non serve esperienza e non ci sono vincoli di età, basta essere maggiorenni. I candidati saranno inseriti nel ruolo di Istruttori dei Servizi Amministrativi – Contabili. Si tratta di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, inquadramento nell’Area degli Istruttori. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 27 marzo 2026 e sarà necessario pagare la tassa di concorso, pari a 10 euro.

