Cosa sappiamo del tram deragliato a Milano per il malore dell'autista

Erano circa le 16 quando un tram di ultima generazione della linea 9, partito dal capolinea di Stazione Centrale e diretto a Porta Genova, ha curvato ed è poi uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, tra Piazza della Repubblica e Porta Venezia. Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo viaggiava a una velocità giudicata troppo elevata. Ha urtato anche contro un albero, che potrebbe aver attenuato in parte la velocità, e si è poi schiantato contro un edificio all’angolo con via Lazzaretto, finendo contro la vetrina di un ristorante giapponese di recente apertura.

Il tram deragliato a Milano, 27 febbraio 2026 - ©IPA/Fotogramma