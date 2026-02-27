Offerte Sky
Milano, tram deraglia e investe pedoni: alcuni sarebbero incastrati sotto il mezzo

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Un mezzo della linea 9 è deragliato finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto  in viale Vittorio Veneto

ascolta articolo

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano, finendo la sua corsa fuori dai binari contro un edificio e investendo delle persone, che si trovano al momento incastrate sotto il mezzo. È accaduto poco dopo le 16 in viale Vittorio Veneto con il tram che stava procedendo da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Sul posto stanno intervenendo numerose ambulanze. Non è chiaro se le persone investite stessero attraversando la strada e il mezzo abbia dovuto fare una brusca frenata o una manovra improvvisa per evitarle.

