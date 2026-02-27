Offerte Sky
Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna

È stato eseguito il mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte di Alexandru Adarici, avvenuta in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso

È arrivata la svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. La Polizia di Stato ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte nei confronti del figlio 34enne del manager d'affari, che avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute". 

L’ex banchiere ucraino è morto a Milano dopo essere precipitato, lo scorso 23 gennaio, dalla finestra del B&b nel quale alloggiava. L’attenzione degli investigatori si è subito concentrata sulle due persone che etrano state viste allontanarsi dalla struttura dopo l’accaduto. 

Ex banchiere ucraino morto a Milano, indagini su due sospetti in fuga

