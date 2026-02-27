Ex banchiere ucraino morto a Milano, arrestato il figlio in Spagna

È stato eseguito il mandato di arresto europeo per il reato di sequestro di persona aggravato dalla morte di Alexandru Adarici, avvenuta in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso

È arrivata la svolta nelle indagini sulla morte di Alexandru Adarici, l'ex banchiere ucraino morto in via Nerino a Milano il 23 gennaio scorso. La Polizia di Stato ha eseguito oggi in Spagna un mandato d'arresto europeo per sequestro aggravato dalla morte nei confronti del figlio 34enne del manager d'affari, che avrebbe "concorso" al sequestro del padre per costringerlo "a trasferire 250mila euro in criptovalute".