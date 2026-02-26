La storia di Paolo, simbolo contro la violenza giovanile

La notte del 19 maggio 2024 Paolo stava rientrando a casa insieme a un amico dopo una serata in discoteca, quando all’esterno del locale è stato circondato da un gruppo di ragazzi intenzionati a rubargli il monopattino. Un pugno al volto lo ha fatto cadere all’indietro e la testa ha colpito con forza l’asfalto, provocando una grave emorragia cerebrale. Ricoverato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è stato sottoposto a lunghi e complessi interventi chirurgici che gli hanno salvato la vita, ma le conseguenze sono state devastanti: tre mesi di coma, la rimozione di parte del cranio e una tetraplegia con gravi compromissioni cognitive. Oggi Paolo comunica solo con lievi movimenti e vive a La Spezia con la madre Miranda, che ha lasciato il lavoro per assisterlo. Prima di quella notte era un ragazzo pieno di interessi e progetti, appassionato di calcio e musica, con un affetto particolare per le canzoni di Ultimo.