"Abbiamo fatto un po' di prove e non si è trovata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e quindi non sarà presente totalmente", ha detto Chiello in sala stampa sul mancato duetto con Morgan al Festival di Sanremo 2026. Alla domanda del giornalista che gli ha detto che invece Morgan sostiene di essere stato lui a decidere di non collaborare, il trapper ha detto: "Non voglio fare queste polemiche, sembra quando la fidanzata ti dice 'ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu'. Può dire quello che vuole"