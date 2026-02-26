Sanremo 2026 in diretta, stasera la terza serata. Scaletta, cantanti e ultime news. LIVE
Giovedì 26 febbraio l'Ariston ospita la terza serata del Festival, con Conti affiancato dalla top model Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani. Si esibiranno i 15 artisti non presenti nella seconda serata, con collegamenti esterni di The Kolors e Max Pezzali. Tra i super ospiti, Eros Ramazzotti e Alicia Keys. La serata prevede votazioni per Big e Nuove Proposte, con top five provvisoria per i Big e proclamazione del vincitore tra le Nuove Proposte, scegliendo tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci
Al via la terza serata di Sanremo 2026
La terza serata del Festival di Sanremo si accende giovedì 26 febbraio al Teatro Ariston, con Carlo Conti affiancato dalla supermodella russa Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani. Sul palco si alternano i quindici artisti in gara che non si sono esibiti ieri, nella seconda serata, mentre fuori dal teatro il gruppo The Kolors e Max Pezzali porteranno le loro performance in collegamento esterno. La serata sarà impreziosita dai super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Big e Nuove Proposte saranno valutati tramite televoto e giurie speciali, con la classifica provvisoria dei Big e l’annuncio del vincitore tra le Nuove Proposte, scegliendo tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci.
Ermal Meta, la vera bestemmia è il silenzio su Gaza e bambini morti
Ermal Meta, dopo la seconda serata di Sanremo, denuncia un clima di autocensura: “Oggi gli adulti fanno molto più rumore dei bambini, e questa è la cosa che trovo preoccupante. Ci autoinfliggiamo un silenzio: non si possono usare certe parole, non si può dire Gaza, non si può dire Palestina, come se fosse una bestemmia. Ma la vera bestemmia è che vengano cancellate”.
In gara con Stella Stellina, brano dedicato a un bambino ucciso a Gaza, aggiunge: “Ho letto critiche ma anche tante cose belle. A me interessa dire queste cose e tener fede al mio impegno di cantautore”.
Sul rischio che questi temi scivolino via nel rumore di fondo: “Il silenzio è il grande tema del mondo di oggi. La canzone porta con sé un paradosso: se non ascolti il testo, ti viene voglia di ballare, ma quando lo ascolti ti fermi un attimo, poi lo dimentichi e ricominci a ballare”.
Meta paragona questo meccanismo allo scrolling continuo: “Vediamo gattini, feste, palestra, bambini che muoiono… poi di nuovo macchine, tv, il cantante di turno, bambini che muoiono. Diventa tutto uguale. Ma non è così”.
Chiude con un’ultima riflessione: “Ho voluto fare una canzone che fosse uno specchio del mondo in cui viviamo. È paradossale che oggi facciamo più rumore noi adulti dei bambini: è qualcosa che mi preoccupa molto, soprattutto da genitore”.
Bambole di Pezza al centro dei social per un dibattito su femminismo e gender gap
Sta facendo discutere sui social il video che riprende le Bambole di Pezza durante un confronto con un rappresentante della sala web radio-tv locali al Festival di Sanremo. Nel filmato, il gruppo risponde con decisione a un intervento provocatorio, trasformando la discussione in un dibattito virale su femminismo e parità di genere. "Non è una società patriarcale la nostra - dice un giornalista. La parità c'è. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna… A casa mia comanda mia moglie. Cioè, in tutte le case vi sfido a dire che se avete un compagno, non comandate voi". Applaudita la replica delle musiciste: "Ma le donne non dovrebbero avere potere in casa. Noi vogliamo parità ovunque". Alla minimizzazione del giornalista, secondo cui "le donne oggi lavorano fuori casa tanto quanto gli uomini", la band ribadisce: "Non è vero. La parità di stipendi non c'è ancora… ci sono tante ricerche che lo dimostrano".
Sanremo, Chiello su Morgan: "Decisione è stata mia, può dire quello che vuole"
"Abbiamo fatto un po' di prove e non si è trovata quell'alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e quindi non sarà presente totalmente", ha detto Chiello in sala stampa sul mancato duetto con Morgan al Festival di Sanremo 2026. Alla domanda del giornalista che gli ha detto che invece Morgan sostiene di essere stato lui a decidere di non collaborare, il trapper ha detto: "Non voglio fare queste polemiche, sembra quando la fidanzata ti dice 'ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu'. Può dire quello che vuole"
Sanremo, 9 milioni 53mila con il 59.5% per la seconda serata
La seconda serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti ha raccolto ieri su Rai1, in termini di total audience, una media di 9 milioni 53mila telespettatori pari al 59.5% di share. Un risultato che migliora in share quello della prima serata, che aveva fatto segnare il 58% con 9 milioni 600mila spettatori. L'anno scorso la seconda serata del festival aveva ottenuto in media, in termini di total audience, 11 milioni 800mila spettatori pari al 64.6% di share. La prima parte della seconda serata (dalle 21.46 alle 23.34) ha raccolto 11 milioni 531mila telespettatori, pari al 58.2% di share; la seconda (dalle 23.39 all'1.10) ha avuto 5 milioni 947mila con il 62.7% di share. Nel 2025 la prima parte della seconda serata (dalle 21.16 alle 23.28) aveva fatto segnare 14 milioni 900mila spettatori con il 63.6% di share; la seconda (dalle 23.33 all'1.11) aveva avuto 7 milioni 600mila con il 67.2%.
Levante, un mix di foto e video che giocano con il suo brano Sei tu
Ecco alcune "cartoline" e momenti top di Levante al Festival di Sanremo, in un mix di istantanee e clip pubblicate dalla stessa cantautrice sul proprio account di Instagram nelle scorse ore (giocando con il titolo del brano con cui l'artista gareggia, ossia Sei tu). Cantautrice, scrittrice, performer e attrice, Levante ha costruito nel tempo una voce distintiva nel panorama pop italiano, capace di coniugare fragilità e forza, ironia e dolore, corpo e pensiero. Al Festival di Sanremo 2026, partecipa con il brano Sei tu, una canzone che esplora un sentimento adulto e consapevole.
La classifica provvisoria dei cinque artisti più votati
Sull’account ufficiale di X del Festival di Sanremo 2026 è comparsa la classifica provvisoria dei cinque artisti più votati, risultante dalla combinazione dei voti del pubblico tramite televoto e delle valutazioni della giuria delle radio. La lista, diffusa senza un ordine preciso, include nomi come Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Marco Masini ed Ermal Meta, dimostrando un mix di talenti affermati e nuove collaborazioni capaci di conquistare l’attenzione del pubblico. La condivisione online ha subito stimolato reazioni e commenti, con fan divisi tra applausi per le scelte emerse e critiche per alcune esclusioni eccellenti, alimentando già discussioni e favoritismi in vista della finale del Festival.
Le canzoni, grandi protagoniste del Festival
Non dimentichiamo mai che le vere protagoniste del Festival di Sanremo sono le canzoni. Sono loro che restano impresse, che emozionano e che raccontano storie, molto più dei look o delle esibizioni singole. Per questo motivo, avere sotto mano tutti i testi diventa uno strumento prezioso: permette di fare un ripasso rapido e di cogliere sfumature che magari sfuggono guardando solo la performance. Con la terza serata della kermesse alle porte, è il momento ideale per rileggere i testi, prepararsi a cantare insieme e apprezzare ogni dettaglio delle liriche, dai versi più immediati a quelli più profondi.
I look della seconda serata, da Lauro in bianco e Pausini con i pantaloni
Per la seconda serata, Pilar Fogliati, co-conduttrice per una notte, ha sfoggiato un guardaroba vivace e raffinato, mentre Achille Lauro, dandy contemporaneo, ha scelto look total white. Primo look con i pantaloni per Laura Pausini, che ha brillato con un outfit luminosissimo di Armani Privé: una marsina in stile vintage circus interamente ricoperta di cristalli scuri, completata da capelli mossi e gioielli Damiani. Scopriamo tutti gli outfit della seconda serata.
Momenti indimenticabili di ieri sera
Lo show ha visto anche Laura Pausini esibirsi con Lauro in 16 marzo, e il riconoscimento alla carriera per Fausto Leali a 81 anni. La parte restante della serata è stata scorrevole, con 15 big in gara, dall’apertura di Patty Pravo alla chiusura di Ditonellapiaga. Oggi, ossia stasera, toccherà agli altri 15 campioni e ai due finalisti delle Nuove Proposte, Nicolò Filippucci e Angelica Bove.
Tra i conduttori di ieri sera, Lillo ha animato lo show con lezioni di ballo, microfoning e gag.
Alcuni momenti di ieri sera
Aspettando la terza serata, che si terrà tra poche ore (stasera, giovedì 26 febbraio), ripercorriamo i punti salienti della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, che ha emozionato con momenti di forte impatto sociale e musicale. Sul palco si sono esibiti il coro dell’Anffas, gli atleti paralimpici Giacomo Bertagnolli e Giuliana Turra, e le campionesse olimpiche Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi. Achille Lauro, visibilmente commosso, ha sottolineato il valore della musica come strumento viscerale oltre l’intrattenimento, anche nel duetto con Laura Pausini su 16 marzo.
Cosa è successo ieri, nella seconda serata del Festival
Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, tra i 15 Big in gara nei primi cinque posti ci sono Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta (non in ordine). In finale delle Nuove Proposte sono Nicolò Filippucci e Angelica Bove.
Ermal Meta ha dichiarato: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio". I co-conduttori della serata sono stati Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro, che ha duettato con Laura Pausini e reso omaggio alle vittime di Crans Montana.
Sul palco anche le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, il Premio alla Carriera è andato a Fausto Leali e c’è stato un omaggio a Ornella Vanoni.
Le pagelle della seconda serata
Dopo la prima serata con tutti e trenta gli artisti, la seconda serata del Festival di Sanremo ha visto esibirsi quindici concorrenti. Alle semifinali delle Nuove Proposte passano alla finale Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Tra i big, conferma il successo Stupida Sfortunadel cantautore romano Fulminacci, mentre Ermal Meta e Levante restano in podio. Crescono Ditonellapiaga e Dargen D’Amico. Secondo le giurie, i primi cinque posti sono occupati da Tommaso Paradiso, Nayt, LDA & Aka7even, Ermal Meta e Fedez & Masini.
Terza serata del Festival, la scaletta
Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata del Festival di Sanremo, con Carlo Conti affiancato dalla modella Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani. Sul palco si esibiscono i quindici artisti non protagonisti della seconda serata, mentre The Kolors e Max Pezzali si esibiscono in collegamento esterno. La serata vede anche i super ospiti Eros Ramazzotti e Alicia Keys. Big e Nuove Proposte saranno giudicati da televoto e giurie speciali, con la classifica provvisoria dei Big e la scelta del vincitore delle Nuove Proposte tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci.