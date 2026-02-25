Groovy e romantica, Animali Notturni è una delle proposte dei Big che osano di più. Con un microfono a filo in mano, Malika Ayane fa capolino sugli schermi dei telespettatori in bianco e nero, prima di prendere colore andando avanti nell'esibizione: scelta di direzione artistica coerente con il brano e con la sua interprete (che è anche co-autrice). Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, la sua voce incantatrice merita un 7+ (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA).