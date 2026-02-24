Sanremo 2026, le pagelle della prima serata del Festival

Introduzione
Al via il Festival di Sanremo (LA DIRETTA). In questa prima serata (LA SCALETTA) saliranno sul palco tutti gli artisti. Qui i nostri primi voti e commenti dopo quelli dei pre-ascolti (TUTTI I TESTI).
Quello che devi sapere
DITONELLAPIAGA - CHE FASTIDIO! - VOTO 7
A Margherita Carducci il compito di aprire un Sanremo che fin dai pre-ascolti la ha indicata tra i favoriti. Non tradisce la sua passione per i look confettosi e il trucco un po' retrò. Sembra un po' tesa poi verso metà brano le si allarga il sorriso ed entra in empatia col ritmo del brano. E' tutto vero, non è "un’allucinazione". (IL TESTO)
MICHELE BRAVI - PRIMA O POI - VOTO 6-
Un ritorno atteso quello del vincitore della settima edizione di X Factor che sceglie un brano sull'inadeguatezza che alberga dentro di noi. Quando scende le scale ha un qualcosa, nell'andamento rigido, del bravo manzoniano poi allarga il sorriso malandrino, un po' da gangster e comincia a rovistare nell'anima con delicatezza. (IL TESTO)
SAYF - TU MI PIACI TANTO - VOTO 8
Tenero e delicato seppur diretto tra "l'Emilia che si allaga e la Liguria pure". Il giovane cantautore ligure sarà una sorpresa, ha un sorriso disarmante e una voce che è una carezza. Lui ci piace tanto e prima di lasciare il palco non dimentica di salutare il papà (IL TESTO)
MARA SATTEI - LE COSE CHE NON SAI DI ME - VOTO 7
Intanto si prende il premio dell'eleganza, sembra uscita dalle pagine (o dalle immagini) del Grande Gatsby. Il brano ha il respiro di una favola, una ninna nanna Pop come non si sentiva da tempo: "bambini che pensano a ridere con dentro sogni giganti e ci addormentiamo qui davanti a un film". Eterea. (IL TESTO)
DARGEN D'AMICO - AI AI - VOTO 7
L'Intelligenza Artificiale ci ruba l'anima e Dargen lo dice con ruvida ironia. Racconta di un Bel Paese che ha così buongusto al punto che il meteo non è mai brutto e che dovrebbe essere più pronto a dare da bere a uno straniero. Non usa giri di parole. Il Tex Willer del Rap. (IL TESTO)
ARISA - MAGICA FAVOLA - VOTO 6-
Una canzone di formazione, un po' romanzesca, più Bella Addormentata nel Bosco che Madame Bovary ripensando alle stagioni della vita di Rosalba, donna fiera che mai si è nascosta dietro perbenismo e luoghi comuni, orgogliosamente incurante dei giudizi. Un'interpretazione impeccabile forse un po' troppo da musical a livello stilistico. Dedica finale alla mamma. (TESTO)
LUCHE' - LABIRINTO - VOTO 6/7
Momento dark, per le atmosfere del testo ("e non ho voce nemmeno per gridare che lo so che parti solo per stare lontano") e per il senso di angoscia che l'esibizione trasmette. Ovviamente in senso positivo, angoscia intesa come suggerimento a coltivare la memoria (IL TESTO).
TOMMASO PARADISO - I ROMANTICI - VOTO 5/6
C'è poco di letterario nel romanticismo di questa canzone e anche quel cielo che guardano è di un azzurro fioco. E' bella l'immagine dei ragazzi che giocavano a palla contro il muro (IL TESTO)
ELETTRA LAMBORGHINI - VOILA' - VOTO 5
Un chiringuito sul palco dell'Ariston. Lo gestisce, per una manciata di minuti, madame Lamborghini che è fasciata come Jessica Rabbit e pertanto non riesce ad accompagnare il brano come meriterebbe. Per usare una metafora pescata nel testo..."una cabrio senza targa" (TESTO)
PATTY PRAVO - OPERA - VOTO 6+
"Semplicemente la vita, semplicemente la follia" canta la divina Patty, e in sei parole c'è un intero viaggio umano che l'ha condotta all'Ariston accompagnata da quell'incantatore di parole che si chiama Giovanni Caccamo. Un più per la sua storia (IL TESTO)
SAMURAI JAY - OSSESSIONE - VOTO 8+
Un ragazzo che si diverte, che sa prendere la vita a cazzotti e quando qualcuno ne riceve si guarda il livido e lo trasforma il coraggio. Il mio consiglio è di ascoltare il testo con attenzione, perché lo merita, e di andare all'alba a guardarvi il video, che ha riferimenti cinematografici come tutte le sue canzoni, fotografie di vita. Diventerà per tanti, dopo questo Festival, una splendida... ossessione. ( IL TESTO)