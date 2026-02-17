Introduzione
A due anni di distanza dalla partecipazione con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, Francesco Renga tornerà in gara alla kermesse musicale. L’artista presenterà la canzone Il meglio di me. Duetto con Giusy Ferreri sulle note del brano Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie per la serata delle cover
Quello che devi sapere
Francesco Renga con Il meglio di me
Nuova partecipazione per Francesco Renga. Il cantautore sarà tra i trenta artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.
Francesco Renga alla sua undicesima partecipazione a Sanremo
Undicesima partecipazione in gara per Francesca Renga. A due anni dalla presenza con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, il cantautore salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Miglior piazzamento nel 2005 con la vittoria del brano Angelo. Queste tutte le partecipazioni: nel 1991 nella sezione Novità con L’uomo che ride come membro dei Timoria, nel 2001 nei Giovani con Raccontami…, nel 2002 nei Giovani con Tracce di te, nel 2005 con Angelo, nel 2009 con Uomo senza età, nel 2012 con La tua bellezza, nel 2014 con Vivendo adesso, nel 2019 con Aspetto che torni, nel 2021 con Quando trovo te e infine nel 2024 con Pazzo di te in duetto con Nek.
Il meglio di me, il testo della canzone di Francesco Renga
Sai sono ritornato
là dove le paure nascono
non scapperò come ho sempre fatto
ma se lo vorrai
ti lascerò la mano
Che ancora non so camminare
in mezzo alle piccole cose
con i pugni chiusi in tasca
ed un muro nella testa
non è stato facile
Ma a volte capita
che sorride anche una lacrima
perdona il peggio di me,
il peggio di me, il peggio di me
lascialo in macchina
fra tutti i miei
dettagli sei
tu il meglio di me, il meglio di me,
il meglio di me
eccomi, eccoti
il meglio di me
Ridere, cambiare,
imparare dagli sbagli
guarire, vedere
il tempo sulle mani
non puoi spostare le strade
ma in mezzo a una frase
trovo la direzione
E ancora non so perdonare
il tempo che cambia le cose
ed i segni sulla faccia
di una vita che ti spacca
non è stato facile
Rip. ritornello
Se tu fossi qui stasera
con tutto quel coraggio che non ho
le parole bruceranno in gola
non ancora
ancora no
fra tutti i miei
dettagli sei
tu il meglio di me, il meglio di me,
il meglio di me
eccomi, eccoti
il meglio di me
Il significato della canzone di Francesco Renga a Sanremo 2026
Il cantautore ha spiegato a Carlo Conti: “È una canzone importante, una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Quindi, ti portano nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te”
Chi sono gli autori della canzone di Francesco Renga
Testo di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga e Davida Sartore. Musica di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Dave.
Ed. Warner Chappell Music Italiana/Triggger/
Visionary Sapiens Publishing/Star/Evento Musica/Favole/
Edizioni Curci/The Beautiful Ones