Sanremo 2026, Francesco Renga con Il meglio di me. Il testo della canzone

Introduzione

A due anni di distanza dalla partecipazione con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, Francesco Renga tornerà in gara alla kermesse musicale. L’artista presenterà la canzone Il meglio di me. Duetto con Giusy Ferreri sulle note del brano Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie per la serata delle cover

Francesco Renga con Il meglio di me

Nuova partecipazione per Francesco Renga. Il cantautore sarà tra i trenta artisti in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti.

Francesco Renga alla sua undicesima partecipazione a Sanremo

Undicesima partecipazione in gara per Francesca Renga. A due anni dalla presenza con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, il cantautore salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Miglior piazzamento nel 2005 con la vittoria del brano Angelo. Queste tutte le partecipazioni: nel 1991 nella sezione Novità con L’uomo che ride come membro dei Timoria, nel 2001 nei Giovani con Raccontami…, nel 2002 nei Giovani con Tracce di te, nel 2005 con Angelo, nel 2009 con Uomo senza età, nel 2012 con La tua bellezza, nel 2014 con Vivendo adesso, nel 2019 con Aspetto che torni, nel 2021 con Quando trovo te e infine nel 2024 con Pazzo di te in duetto con Nek.

Il meglio di me, il testo della canzone di Francesco Renga

Sai sono ritornato

là dove le paure nascono

non scapperò come ho sempre fatto

ma se lo vorrai

ti lascerò la mano

Che ancora non so camminare

in mezzo alle piccole cose

con i pugni chiusi in tasca

ed un muro nella testa

non è stato facile

Ma a volte capita

che sorride anche una lacrima

perdona il peggio di me,

il peggio di me, il peggio di me

lascialo in macchina

fra tutti i miei

dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me,

il meglio di me

eccomi, eccoti

il meglio di me

Ridere, cambiare,

imparare dagli sbagli

guarire, vedere

il tempo sulle mani

non puoi spostare le strade

ma in mezzo a una frase

trovo la direzione

E ancora non so perdonare

il tempo che cambia le cose

ed i segni sulla faccia

di una vita che ti spacca

non è stato facile

Rip. ritornello

Se tu fossi qui stasera

con tutto quel coraggio che non ho

le parole bruceranno in gola

non ancora

ancora no

fra tutti i miei

dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me,

il meglio di me

eccomi, eccoti

il meglio di me

Il significato della canzone di Francesco Renga a Sanremo 2026

Il cantautore ha spiegato a Carlo Conti: “È una canzone importante, una riflessione su una crescita personale in cui affronto le mie paure e le mie fragilità di uomo, senza però doverle proiettare sugli altri. Quindi, ti portano nuova consapevolezza che ti dà l’opportunità di dare, appunto, il meglio di te”

Chi sono gli autori della canzone di Francesco Renga

Testo di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Davì, Francesco Renga e Davida Sartore. Musica di Stefano Tartaglino, Antonio Caputo, Simone Enrico Reo, Mattia Dave.
 

Ed. Warner Chappell Music Italiana/Triggger/
Visionary Sapiens Publishing/Star/Evento Musica/Favole/
Edizioni Curci/The Beautiful Ones

