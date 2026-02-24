Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO

1/14 ©Getty

Carlo Conti inaugura il Festival di Sanremo 2026 con lo smoking blu notte, abito sartoriale con blazer doppiopetto coi revers a scialle lucidi, indossato con la camicia bianca e il papillon. Per il secondo anno consecutivo il direttore artistico del Festival si è affidato a Stefano Ricci, il brand toscano che ha confezionato per lui gli abiti indossati per Sanremo 2025, creazioni su misura, realizzate con tessuti di pregio e design ricercato e senz atempo. Il voto è 8

