Sanremo 2026, la sfilata dei cantanti in gara sul Green Carpet. FOTO
Applausi e tanta emozione. Il primo incontro tra musica e moda al Festival si gioca con un giorno d’anticipo, di lunedì sera, con il passaggio sul tappeto, per l’occasione, del colore del mare. Una passerella che si snoda dall’ingresso dell’Ariston tra due ali di fan. C’è tutto il tempo per dare una prima occhiata al guardaroba dei protagonisti della kermesse e al lavoro dei loro stylist. – IN AGGIORNAMENTO
A cura di Vittoria Romagnuolo