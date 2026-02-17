Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni

Tutti i testi dei brani dei Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti

Martedì 24 febbraio Carlo Conti darà il via all’edizione 2025 del Festival di Sanremo ( SCOPRI LO SPECIALE ). Tra ritorni e debutti, trenta artisti presenteranno i loro brani nella categoria Big. Ecco tutti i testi delle canzoni.

FESTIVAL DI SANREMO 2026, I TESTI DELLE CANZONI DEI BIG IN GARA

Dopo essere tornato al timone nel 2025, Carlo Conti guiderà anche la 76esima edizione del Festival di Sanremo (LA GUIDA). Il conduttore, affiancato da Laura Pausini, accompagnerà il pubblico nel corso delle cinque serate. Musica, spettacolo e divertimento. Al centro i brani inediti presentati dai trenta Big in gara.

A seguire la lista dei cantanti e delle canzoni di Sanremo 2026.

Arisa - Magica favola

L’artista ha trionfato nelle Nuove Proposte con Sincerità nel 2009 e nei Big con Controvento nel 2014.

C'era una volta l'oceano lo navigavo con te

C'era la luna nel cielo

Una notte che non ho paura nemmeno di me

Bambole di pezza - Resta con me

La formazione femminile debutterà in gara con il brano Resta con me. Nella serata delle cover il quintetto si esibirà sulle note della celebre sigla di Occhi di gatto in compagnia di Cristina D’Avena.

Resta con me in questi tempi di odio Tu resta con me

Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io

A dirti che ho bisogno

A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me

Resta con me

Chiello - Ti penso sempre

Chiello presenterà Ti penso sempre sul palco del Teatro Ariston. Venerdì 27 febbraio il cantante duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.

Ti penso sempre

Voglio disinnamorarmi

E non è rimasto niente

Solo una scheggia di noi due

Dargen D’Amico - Ai ai

Dopo il nono posto con Dove si balla nel 2022 e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024, dargen D'Amico tornerà in gara con Ai Ai.

Ai Ai,

Cosa mi fai?

Mi dici vieni qui e poi te ne vai (Ai Ai)

- Bye Bye

Ma come - Bye ?

Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? Ai Ai

Ditonellapiaga - Che fastidio!

Nel 2022 Ditonellapiaga ha debuttato in gara con il brano Chimica in duetto con Donatella Rettore. Quets'anno la cantautrice tornerà con Che fastidio!

Io non so più cos’è normale

O un’allucinazione

Se sono matta io

Non è che voglia litigare

Eddie Brock – Avvoltoi

Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, presenterà il brano Avvoltoi alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Debutto in gara per il cantante.

Ma se lo sai

Che scegli sempre quello che ti farà male

E resti sola dentro un letto da rifare

Perché è più facile per te farti spogliare

Che spogliarti il cuore

Elettra Lamborghini - Voilà

Nel 2020 Elettra Lamborghini ha debuttato Festival di Sanremo presentando la canzone Musica (e il resto scomparsa), classificatasi al ventunesimo posto. Nel 2025 l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice della terza serata.

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l'amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all'alba come due gatti dietro a qualche bar

S'una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà

Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare

Nel 2015 Enrico Nigiotti ha debuttato in gara alla kermesse partecipando con il brano Qualcosa da decidere nella sezione delle Nuove Proposte. Alla conduzione di quella edizione Carlo Conti. Nel 2019 il cantautore è tornato in gara con Nonno Hollywood conquistando il decimo posto nella classifica finale, dodici mesi dopo l’artista ha presentato Baciami adesso chiudendo in diciannovesima posizione.

E mentre fuori scoppia un altro inferno

Da qualche parte adesso è già domani

Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso

Prima di volare

Ermal Meta - Stella stellina

Sesta partecipazione per Ermal Meta. Il cantautore ha presentato Buio e luce come membro del gruppo La Fame di Camilla nella sezione delle Nuove Proposte nel 2010, Odio le favole nelle Nuove Proposte nel 2016, Vietato morire nel 2017, Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro nel 2018 e infine Un milione di cose da dirti nel 2021.

Stella Stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c'è quel che c'era

Non ci sei più tu

Fedez e Marco Masini - Male necessario

Terza partecipazione per Fedez e decima presenza per Marco Masini. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser.

Da questa notte resto solo insieme a me

Toccando il fondo in una stanza di un hotel

Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore

Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare

Come un latitante a un passo dall'arresto

Ora non ho più bisogno di scappare io

Dal silenzio che è un rumore

Da tutto questo male necessario

Francesco Renga - Il meglio di me

Undicesima partecipazione in gara per Francesca Renga. A due anni dalla presenza con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, il cantautore salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Miglior piazzamento nel 2005 con la vittoria del brano Angelo.

Ma a volte capita

che sorride anche una lacrima

perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me

lascialo in macchina fra tutti i miei dettagli sei

tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me

eccomi, eccoti il meglio di me

Fulminacci - Stupida sfortuna

A cinque anni dal sedicesimo posto con Santa Marinella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore tornerà in gara con Stupida fortuna.

Stupida stupida stupida sfortuna

Tu come stai

Gelida gelida gelida paura

Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada

Continuo a perdere le chiavi di casa

J-Ax - Italia Starter Pack

Seconda partecipazione in gara per J-Ax. Il rapper, in gara come membro degli Articolo 31, ha debuttato nei Big con il brano Un bel viaggio conquistando il sedicesimo posto nella classifica finale.

Serve una brutta canzone che fa... pa pa parappa

Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, un po' di culo sempre

È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas....

Italia starter pack

LDA & Aka 7even - Poesie clandestine

Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con Se poi domani nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con Perfetta così nel 2022.

Tu verrai sempre prima di me Prima di lei

Perché

Solo così ci sentiamo a casa

È una metropoli solitaria

Questa storia che è piena di ma

Piena di se

Come te

Bella da farmi mancare l'aria T

u sei Napoli sotterranea

Questa musica sale nel sangue carnale

D'amore si muore soltanto con te

Leo Gassmann - Naturale

Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Quest’anno l’artista tornerà in gara con la canzone Naturale.

Ma non vale se ora mi guardi

Con quegli occhi lucidi e mi macchi

La felpa con il nero dell'eyeliner

Tu che sei più bella al naturale

Se ci rivedremo tra vent'anni

Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà

Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale

Levante con Sei tu

Levante ha debuttato in gara con Tikibombom classificandosi alla dodicesima posizione nel 2020. Tre anni dopo la cantautrice è tornata a calcare il palco del Teatro Ariston con Vivo.

Ah, se potessi vederti coi miei occhi

Lacrimeresti tutto il mio stupore.

Ah, se potessi vestire la mia pelle

Vibrare del mio suono,

Sapresti perché non ho mai trovato il modo

Per spiegare che cos'è l'amore

Per me.

Se l'amore sei tu

Luchè - Labirinto

Debutto in gara per il rapper napoletano. Luchè presenterà la canzone Labirinto sul palco del Teatro Ariston. Il rapper porterà Falco a metà con Gianluca Grignani nella serata delle cover dell’edizione 2026 della kermesse canora.

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po' di me

E anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di noi

Di noi

E anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di noi

Di noi

Malika Ayane - Animali notturni

Malika Ayane ha all’attivo cinque partecipazioni alla kermesse musicale: nel 2009 con Come foglie nella sezione delle Nuove Proposte, nel 2010 con Ricomincio da qui, nel 2013 con E se poi, nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente) e infine nel 2021 con Ti piaci così.

Lo vedi io e te

La strada è una giungla

Puntiamo alla luna

Come animali notturni

Mara Sattei - Le cose che non sai di me

A tre anni dalla partecipazione con Duemilaminuti, Mara Sattei tornerà in gara con Le cose che non sai di me. Nella serata delle cover, l’artista proporrà L’ultimo bacio di Carmen Consoli in duetto con Mecna.

Tutte le notti a dirsi

Le cose che non sai di me

La voce tua nei giorni tristi

Guarisce il mio disordine

Io vorrei

Solo parlarti d’amore

Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta

Tra i debuttanti di quest’anno troviamo Maria Antonietta & Colombre. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, la coppia si esibirà con Brunori Sas sulle note del brano Il mondo di Jimmy Fontana.

Baby, facciamo insieme una rapina, baby,

per riprenderci tutta la nostra vita.

Che cosa credi?

Credo che la felicità

ce la prendiamo e basta.

Ce la prendiamo e basta

Michele Bravi - Prima o poi

Michele Bravi ha debuttato in gara con Il Diario degli errori conquistando la quarta posizione nel 2017. Cinque anni dopo il cantautore è tornato con Inverno dei fiori.

A scorrere le foto fino all'infinito

E ridere da solo

Pensa tu che scemo

E in fondo ancora ci spero

Che prima o poi

Smetterai

Che quando accendi la radio

Canti solo le canzoni ma degli altri

Dovresti vergognarti

Che dopo anni non la smetti di mancarmi

Nayt - Prima che

Debutto in gara per Nayt. Per la serata delle cover, Nayt proporrà La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André in duetto con Joan Thiele.

Finché sai cosa prendi non lo sai cosa perdi forse è tardi dicevi

ce la fai? non lo so la realtà non si vede finché io non ti vedo

finché tu non ci vedi me (me) supportarci a vicenda sopportarci dicendo

che ne vale la pena

dimmi è vero o non ci credi? la realtà non si vede

finché tu non mi vedi finché io non ci vedo te (te)

Patty Pravo - Opera

Undicesima partecipazione in gara per Patty Pravo. Nel corso degli anni l’artista ha proposto brani entrati nella storia della musica: La spada nel cuore presentato in doppia esecuzione con Little Tony nel 1970, Per una bambola nel 1984, Pigramente signora nel 1987, I giorni dell’armonia nel 1995, …e dimmi che non vuoi morire nel 1997, L’immenso nel 2002, E io verrò un giorno là nel 2009, Il vento e le rose nel 2011, Cieli immensi nel 2016, Un po’ come la vita in duetto con Briga nel 2019.

Semplicemente la vita, semplicemente follia. Cantami ancora il presente,

nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.

Raf - Ora e per sempre

Raf ha all’attivo quattro partecipazioni in gara: nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ’80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Miglior piazzamento nel 1991: decima posizione.

Ora e per sempre resterai

ci sarai anche se mai più ti rivedrò sei nell'anima e li ti cercherò quando mi mancherai

ora e per sempre sarai

Sal Da Vinci - Per sempre sì

Nel 2009 Sal Da Vinci ha debuttato in gara con Non riesco a farti innamorare conquistando la medaglia di bronzo.

Saremo io e te

Per sempre

Legati per la vita che

Senza te

Non vale niente

Non ha senso vivere

Con la mano sul petto lo te

lo prometto

Davanti a Dio

Saremo io e te

Da qui

Sarà per sempre sì

Samurai Jay - Ossessione

Dopo aver scalato le classifiche estive con il tormentone Halo con Vito Salamanca, Samurai Jay debutterà sul palco del Teatro Ariston.

Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie

ti amo solo di venerdì bailando contigo asì per un'ora ti sento mia

non è amore è una malattia questo maledetto feeling questo maledetto feeling

Sayf - Tu mi piaci tanto

Prima partecipazione alla kermesse canora. Il rapper parteciperà con Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Tu mi piaci

Tu mi piaci

Tu mi piaci tanto

Noi siamo tutti uguali

Al bar e a lavorare

Figli di nostra madre

Vogliamo solo amare

Serena Brancale - Qui con me

Dopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest'anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston.

E se ti portassi via da quelle stelle

per cancellare il tuo addio dalla mia pelle

scalerei la terra e il cielo

anche l'universo intero

per averti ancora qui con me

Tommaso Paradiso - I romantici

Debutto in gara per Tommaso Paradiso. Il cantautore, tra i trenta Big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, presenterà la canzone I Romantici.

Spero che ti arriverà davvero una musica dolce per i tuoi giorni malinconici

Vorrei avere un pianoforte in tasca solo per ricordarmi di noi

ogni volta che parlo di noi

i romantici guardano il cielo

i romantici guardano un treno che se ne va

Tredici Pietro - Uomo che cade

Debutto in gara per Tredici Pietro. Il rapper, classe 1997, presenterà la canzone Uomo che cade. A gennaio Tredici Pietro ha condiviso alcuni scatti delle prove con l’orchestra sul suo profilo Instagram scrivendo ironicamente: “Ho provato il brano con l’orchestra, amore a prima vista, speriamo di

essere corrisposti”.

Chiudimi la porta in faccia

Se rivedermi piangere un po' ti rilassa

Dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare

Per rimanere fermo a guardare

Un uomo che cade, l'uomo che cade

