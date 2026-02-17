Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni

Tutti i testi dei brani dei Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione e la direzione artistica di Carlo Conti
Martedì 24 febbraio Carlo Conti darà il via all’edizione 2025 del Festival di Sanremo (SCOPRI LO SPECIALE). Tra ritorni e debutti, trenta artisti presenteranno i loro brani nella categoria Big. Ecco tutti i testi delle canzoni.
FESTIVAL DI SANREMO 2026, I TESTI DELLE CANZONI DEI BIG IN GARA
Dopo essere tornato al timone nel 2025, Carlo Conti guiderà anche la 76esima edizione del Festival di Sanremo (LA GUIDA). Il conduttore, affiancato da Laura Pausini, accompagnerà il pubblico nel corso delle cinque serate. Musica, spettacolo e divertimento. Al centro i brani inediti presentati dai trenta Big in gara.
A seguire la lista dei cantanti e delle canzoni di Sanremo 2026.
Arisa - Magica favola
L’artista ha trionfato nelle Nuove Proposte con Sincerità nel 2009 e nei Big con Controvento nel 2014.
C'era una volta l'oceano lo navigavo con te
C'era la luna nel cielo
Una notte che non ho paura nemmeno di me
Leggi tutto il testo della canzone di Arisa
Bambole di pezza - Resta con me
La formazione femminile debutterà in gara con il brano Resta con me. Nella serata delle cover il quintetto si esibirà sulle note della celebre sigla di Occhi di gatto in compagnia di Cristina D’Avena.
Resta con me in questi tempi di odio Tu resta con me
Anche se tutto questo ci cambierà Adesso sono io
A dirti che ho bisogno
A dirti in questo posto sembra tutto una follia Resta con me
Resta con me
Leggi tutto il testo della canzone delle Bambole di Pezza
Chiello - Ti penso sempre
Chiello presenterà Ti penso sempre sul palco del Teatro Ariston. Venerdì 27 febbraio il cantante duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco.
Ti penso sempre
Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Leggi tutto il testo della canzone di Chiello
Dargen D’Amico - Ai ai
Dopo il nono posto con Dove si balla nel 2022 e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024, dargen D'Amico tornerà in gara con Ai Ai.
Ai Ai,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai (Ai Ai)
- Bye Bye
Ma come - Bye ?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai? Ai Ai
Leggi tutto il testo della canzone di Dargen D’Amico
Ditonellapiaga - Che fastidio!
Nel 2022 Ditonellapiaga ha debuttato in gara con il brano Chimica in duetto con Donatella Rettore. Quets'anno la cantautrice tornerà con Che fastidio!
Io non so più cos’è normale
O un’allucinazione
Se sono matta io
Non è che voglia litigare
Leggi tutto il testo della canzone di Ditonellapiaga
Eddie Brock – Avvoltoi
Eddie Brock, all’anagrafe Edoardo Iaschi, presenterà il brano Avvoltoi alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Debutto in gara per il cantante.
Ma se lo sai
Che scegli sempre quello che ti farà male
E resti sola dentro un letto da rifare
Perché è più facile per te farti spogliare
Che spogliarti il cuore
Leggi tutto il testo della canzone di Eddie Brock
Elettra Lamborghini - Voilà
Nel 2020 Elettra Lamborghini ha debuttato Festival di Sanremo presentando la canzone Musica (e il resto scomparsa), classificatasi al ventunesimo posto. Nel 2025 l’artista è tornata sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice della terza serata.
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l'amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all'alba come due gatti dietro a qualche bar
S'una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà
Leggi tutto il testo della canzone di Elettra Lamborghini
Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare
Nel 2015 Enrico Nigiotti ha debuttato in gara alla kermesse partecipando con il brano Qualcosa da decidere nella sezione delle Nuove Proposte. Alla conduzione di quella edizione Carlo Conti. Nel 2019 il cantautore è tornato in gara con Nonno Hollywood conquistando il decimo posto nella classifica finale, dodici mesi dopo l’artista ha presentato Baciami adesso chiudendo in diciannovesima posizione.
E mentre fuori scoppia un altro inferno
Da qualche parte adesso è già domani
Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso
Prima di volare
Leggi tutto il testo della canzone di Enrico Nigiotti
Ermal Meta - Stella stellina
Sesta partecipazione per Ermal Meta. Il cantautore ha presentato Buio e luce come membro del gruppo La Fame di Camilla nella sezione delle Nuove Proposte nel 2010, Odio le favole nelle Nuove Proposte nel 2016, Vietato morire nel 2017, Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro nel 2018 e infine Un milione di cose da dirti nel 2021.
Stella Stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c'è quel che c'era
Non ci sei più tu
Leggi tutto il testo della canzone di Ermal Meta
Fedez e Marco Masini - Male necessario
Terza partecipazione per Fedez e decima presenza per Marco Masini. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, i due artisti proporranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini con Stjepan Hauser.
Da questa notte resto solo insieme a me
Toccando il fondo in una stanza di un hotel
Un giorno poi comprenderò cos'è l'amore
Ma nel frattempo giuro mi puoi odiare
Come un latitante a un passo dall'arresto
Ora non ho più bisogno di scappare io
Dal silenzio che è un rumore
Da tutto questo male necessario
Leggi tutto il testo della canzone di Fedez e Marco Masini
Francesco Renga - Il meglio di me
Undicesima partecipazione in gara per Francesca Renga. A due anni dalla presenza con il brano Pazzo di te in coppia con Nek, il cantautore salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Miglior piazzamento nel 2005 con la vittoria del brano Angelo.
Ma a volte capita
che sorride anche una lacrima
perdona il peggio di me, il peggio di me, il peggio di me
lascialo in macchina fra tutti i miei dettagli sei
tu il meglio di me, il meglio di me, il meglio di me
eccomi, eccoti il meglio di me
Leggi tutto il testo della canzone di Francesco Renga
Fulminacci - Stupida sfortuna
A cinque anni dal sedicesimo posto con Santa Marinella alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, il cantautore tornerà in gara con Stupida fortuna.
Stupida stupida stupida sfortuna
Tu come stai
Gelida gelida gelida paura
Vienimi a prendere sto in mezzo a una strada
Continuo a perdere le chiavi di casa
Leggi tutto il testo della canzone di Fulminacci
J-Ax - Italia Starter Pack
Seconda partecipazione in gara per J-Ax. Il rapper, in gara come membro degli Articolo 31, ha debuttato nei Big con il brano Un bel viaggio conquistando il sedicesimo posto nella classifica finale.
Serve una brutta canzone che fa... pa pa parappa
Mollare tutto a metà
Qui per campare serve, un po' di culo sempre
È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas....
Italia starter pack
Leggi tutto il testo della canzone di J-Ax
LDA & Aka 7even - Poesie clandestine
Entrambi gli artisti hanno già preso parte alla kermesse canora: LDA posizionandosi quindicesimo con Se poi domani nel 2023 e Aka7even conquistando la tredicesima posizione con Perfetta così nel 2022.
Tu verrai sempre prima di me Prima di lei
Perché
Solo così ci sentiamo a casa
È una metropoli solitaria
Questa storia che è piena di ma
Piena di se
Come te
Bella da farmi mancare l'aria T
u sei Napoli sotterranea
Questa musica sale nel sangue carnale
D'amore si muore soltanto con te
Leggi tutto il testo della canzone di LDA & Aka 7even
Leo Gassmann - Naturale
Nel 2020 Leo Gassman ha trionfato con Vai bene così nella sezione delle Nuove Proposte. Tre anni dopo il cantautore ha conquistato il diciottesimo posto con il brano Terzo cuore. Quest’anno l’artista tornerà in gara con la canzone Naturale.
Ma non vale se ora mi guardi
Con quegli occhi lucidi e mi macchi
La felpa con il nero dell'eyeliner
Tu che sei più bella al naturale
Se ci rivedremo tra vent'anni
Avremo ancora voglia di spaccarci il cuore a metà
Ma la verità è che fare la pace alla fine è più naturale
Leggi tutto il testo della canzone di Leo Gassmann
Levante con Sei tu
Levante ha debuttato in gara con Tikibombom classificandosi alla dodicesima posizione nel 2020. Tre anni dopo la cantautrice è tornata a calcare il palco del Teatro Ariston con Vivo.
Ah, se potessi vederti coi miei occhi
Lacrimeresti tutto il mio stupore.
Ah, se potessi vestire la mia pelle
Vibrare del mio suono,
Sapresti perché non ho mai trovato il modo
Per spiegare che cos'è l'amore
Per me.
Se l'amore sei tu
Leggi tutto il testo della canzone di Levante
Luchè - Labirinto
Debutto in gara per il rapper napoletano. Luchè presenterà la canzone Labirinto sul palco del Teatro Ariston. Il rapper porterà Falco a metà con Gianluca Grignani nella serata delle cover dell’edizione 2026 della kermesse canora.
E quello che so di te
È che sei bella come una bugia
Detta per non piangere
Non piangere
Non dormirò più tra le braccia tue
In questo labirinto siamo in due
E quello che so di te
Nasconde un po' di me
E anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di noi
Di noi
E anche se poi te ne vai
Non ti scordare di me
Di me
Di noi
Di noi
Leggi tutto il testo della canzone di Luchè
Malika Ayane - Animali notturni
Malika Ayane ha all’attivo cinque partecipazioni alla kermesse musicale: nel 2009 con Come foglie nella sezione delle Nuove Proposte, nel 2010 con Ricomincio da qui, nel 2013 con E se poi, nel 2015 con Adesso e qui (nostalgico presente) e infine nel 2021 con Ti piaci così.
Lo vedi io e te
La strada è una giungla
Puntiamo alla luna
Come animali notturni
Leggi tutto il testo della canzone di Malika Ayane
Mara Sattei - Le cose che non sai di me
A tre anni dalla partecipazione con Duemilaminuti, Mara Sattei tornerà in gara con Le cose che non sai di me. Nella serata delle cover, l’artista proporrà L’ultimo bacio di Carmen Consoli in duetto con Mecna.
Tutte le notti a dirsi
Le cose che non sai di me
La voce tua nei giorni tristi
Guarisce il mio disordine
Io vorrei
Solo parlarti d’amore
Leggi tutto il testo della canzone di Mara Sattei
Maria Antonietta e Colombre - La felicità e basta
Tra i debuttanti di quest’anno troviamo Maria Antonietta & Colombre. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, la coppia si esibirà con Brunori Sas sulle note del brano Il mondo di Jimmy Fontana.
Baby, facciamo insieme una rapina, baby,
per riprenderci tutta la nostra vita.
Che cosa credi?
Credo che la felicità
ce la prendiamo e basta.
Ce la prendiamo e basta
Leggi tutto il testo della canzone di Maria Antonietta e Colombre
Michele Bravi - Prima o poi
Michele Bravi ha debuttato in gara con Il Diario degli errori conquistando la quarta posizione nel 2017. Cinque anni dopo il cantautore è tornato con Inverno dei fiori.
A scorrere le foto fino all'infinito
E ridere da solo
Pensa tu che scemo
E in fondo ancora ci spero
Che prima o poi
Smetterai
Che quando accendi la radio
Canti solo le canzoni ma degli altri
Dovresti vergognarti
Che dopo anni non la smetti di mancarmi
Leggi tutto il testo della canzone di Michele Bravi
Nayt - Prima che
Debutto in gara per Nayt. Per la serata delle cover, Nayt proporrà La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André in duetto con Joan Thiele.
Finché sai cosa prendi non lo sai cosa perdi forse è tardi dicevi
ce la fai? non lo so la realtà non si vede finché io non ti vedo
finché tu non ci vedi me (me) supportarci a vicenda sopportarci dicendo
che ne vale la pena
dimmi è vero o non ci credi? la realtà non si vede
finché tu non mi vedi finché io non ci vedo te (te)
Leggi tutto il testo della canzone di Nayt
Patty Pravo - Opera
Undicesima partecipazione in gara per Patty Pravo. Nel corso degli anni l’artista ha proposto brani entrati nella storia della musica: La spada nel cuore presentato in doppia esecuzione con Little Tony nel 1970, Per una bambola nel 1984, Pigramente signora nel 1987, I giorni dell’armonia nel 1995, …e dimmi che non vuoi morire nel 1997, L’immenso nel 2002, E io verrò un giorno là nel 2009, Il vento e le rose nel 2011, Cieli immensi nel 2016, Un po’ come la vita in duetto con Briga nel 2019.
Semplicemente la vita, semplicemente follia. Cantami ancora il presente,
nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.
Leggi tutto il testo della canzone di Patty Pravo
Raf - Ora e per sempre
Raf ha all’attivo quattro partecipazioni in gara: nel 1988 con Inevitabile follia, nel 1989 con Cosa resterà degli anni ’80, nel 1991 con Oggi un Dio non ho e nel 2015 con Come una favola. Miglior piazzamento nel 1991: decima posizione.
Ora e per sempre resterai
ci sarai anche se mai più ti rivedrò sei nell'anima e li ti cercherò quando mi mancherai
ora e per sempre sarai
Leggi tutto il testo della canzone di Raf
Sal Da Vinci - Per sempre sì
Nel 2009 Sal Da Vinci ha debuttato in gara con Non riesco a farti innamorare conquistando la medaglia di bronzo.
Saremo io e te
Per sempre
Legati per la vita che
Senza te
Non vale niente
Non ha senso vivere
Con la mano sul petto lo te
lo prometto
Davanti a Dio
Saremo io e te
Da qui
Sarà per sempre sì
Leggi tutto il testo della canzone di Sal Da Vinci
Samurai Jay - Ossessione
Dopo aver scalato le classifiche estive con il tormentone Halo con Vito Salamanca, Samurai Jay debutterà sul palco del Teatro Ariston.
Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie
ti amo solo di venerdì bailando contigo asì per un'ora ti sento mia
non è amore è una malattia questo maledetto feeling questo maledetto feeling
Leggi tutto il testo della canzone di Samurai Jay
Sayf - Tu mi piaci tanto
Prima partecipazione alla kermesse canora. Il rapper parteciperà con Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Tu mi piaci
Tu mi piaci
Tu mi piaci tanto
Noi siamo tutti uguali
Al bar e a lavorare
Figli di nostra madre
Vogliamo solo amare
Leggi tutto il testo della canzone di Sayf
Serena Brancale - Qui con me
Dopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest'anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston.
E se ti portassi via da quelle stelle
per cancellare il tuo addio dalla mia pelle
scalerei la terra e il cielo
anche l'universo intero
per averti ancora qui con me
Leggi tutto il testo della canzone di Serena Brancale
Tommaso Paradiso - I romantici
Debutto in gara per Tommaso Paradiso. Il cantautore, tra i trenta Big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, presenterà la canzone I Romantici.
Spero che ti arriverà davvero una musica dolce per i tuoi giorni malinconici
Vorrei avere un pianoforte in tasca solo per ricordarmi di noi
ogni volta che parlo di noi
i romantici guardano il cielo
i romantici guardano un treno che se ne va
Leggi tutto il testo della canzone di Tommaso Paradiso
Tredici Pietro - Uomo che cade
Debutto in gara per Tredici Pietro. Il rapper, classe 1997, presenterà la canzone Uomo che cade. A gennaio Tredici Pietro ha condiviso alcuni scatti delle prove con l’orchestra sul suo profilo Instagram scrivendo ironicamente: “Ho provato il brano con l’orchestra, amore a prima vista, speriamo di
essere corrisposti”.
Chiudimi la porta in faccia
Se rivedermi piangere un po' ti rilassa
Dimmi che hai troppe cose da dire, cose da fare, fogli bruciare
Per rimanere fermo a guardare
Un uomo che cade, l'uomo che cade