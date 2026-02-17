Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo della canzone

Introduzione
Ermal Meta tornerà in gara con il brano Stella Stellina. L’artista a e Dardust si esibiranno della serata delle cover, in programma venerdì 27, con il brano Golden Hour. Il 27 febbraio Ermal Meta pubblicherà il nuovo album Funzioni Vitali: “In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine, però, è stato solo un lungo sogno”
Quello che devi sapere
Ermal Meta con Stella stellina
Ermal Meta presenterà la canzone Stella stellina alla 76esima edizione del Festival di Sanremo.
Ermal Meta alla sua sesta partecipazione a Sanremo
Sesta partecipazione per Ermal Meta. Il cantautore ha presentato Buio e luce come membro del gruppo La Fame di Camilla nella sezione delle Nuove Proposte nel 2010, Odio le favole nelle Nuove Proposte del 2016, Vietato morire nel 2017, Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro nel 2018 e infine Un milione di cose da dirti nel 2021. Dopo la vittoria nel 2018, Fabrizio Moro ed Ermal Meta sono a volati a Lisbona conquistando la quinta posizione all’Eurovision Song Contest 2018.
Stella stellina, il testo della canzone di Ermal Meta
Stella Stellina
La notte si avvicina
Non basta una preghiera
Per non pensarci più
Dalla collina si attende primavera
Ma non c'è quel che c'era
Non ci sei più tu
Ho trovato la tua bambola
Mi è sembrato di vederti ancora
Eri così piccola
La stringevi fino a sera
È passata già un'eternità
O solamente un'ora
Da quando nel cielo una nuvola
Risale dalla tua casa, dalla mia casa
Rip. ritornello
Ho cercato di strapparmi il cuore
Perché senza non si muore
Ma ho avuto paura nel mentre
Di non sentire più niente
Ho pensato anche di scappare
Da una terra che non ci vuole
Ma non so dove andare
Tra muri e mare non posso restare
Rip. ritornello
Fiori in un cortile con le pietre intorno
Come le farfalle hai vissuto un giorno
Figlia di nessuno, melodia di un canto
Quello della gente che ti ha amato tanto
Oh, mia bambina, la notte è nera nera
La rabbia e la preghiera non basteranno più
Dalla collina verrà una primavera
Nel vento della sera ci sarai pure tu
Rip. ritornello
Non ti ho dimenticato
Aspetto il tuo ritorno
Come le farfalle
Hai vissuto solo un giorno
Il significato della canzone di Ermal Meta a Sanremo 2026
In occasione dell’annuncio del titolo del brano, il cantautore ha spiegato sul suo profilo Instagram: “È un canto di resistenza, di speranza, nonostante tutto”. La canzone sarà inclusa nel nuovo album Funzioni Vitali in uscita il 27 febbraio. L’artista ha raccontato:“Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine, però, è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.
Chi sono gli autori della canzone di Ermal Meta
Testo di Ermal Meta. Il cantautore ha curato anche la musica con Dardust e Giovanni Pollex. Ermal Meta e Dardust si esibiranno della serata delle cover, in programma venerdì 27, con il brano Golden Hour.
Ed. Tadi & Bali Music Publishing/
Universal Music Publishing Ricordi/
DRD/Warner Chappell Music Italiana