A prestare il volto a Mario Tobino è Lino Guanciale. L'attore descrive Tobino come "un uomo straordinario, uno psichiatra incredibile, che cercava di restituire dignità e valore a donne che letteralmente finivano dentro un abisso. Perché finire in manicomio significava praticamente non esistere più". La preparazione al ruolo è stata meticolosa. Per prepararsi, Guanciale ha approfondito diverse opere di Tobino e ha cercato tutto il materiale disponibile su di lui: interviste, filmati, fotografie. Solo durante le riprese ha avuto l'occasione di visitare il manicomio di Lucca dove Tobino ha lavorato e dove è ambientata gran parte della vicenda. Ha incontrato inoltre Isabella Tobino, nipote dello psichiatra e Presidente della Fondazione a lui dedicata, con sede proprio nell'ex ospedale psichiatrico. Nelle interviste, Guanciale ha restituito tutta la profondità del personaggio: "Avevo letto da ragazzo Le libere donne e ne ho un ricordo bellissimo. Fu una lettura rivoluzionaria per me. Queste donne 'urlavano', nei ritratti di Tobino, il proprio bisogno e ricerca di libertà attraverso le manifestazioni di quella che, all'epoca, era colta come diversità molesta".

Sul legame tra Tobino e il mondo contemporaneo, l'attore ha usato parole nette: «I tempi che viviamo sono super preoccupanti, ci abbiamo messo pochissimo a tornare ad una realtà nella quale chi è forte comanda. Tutti noi uomini dovremmo tobinizzarci un po'». Marida Caterini

E ancora: «Mi rende molto felice l'idea di stare dentro a un racconto nel quale al centro c'è un uomo che non si mette al centro e che decide di mettersi a servizio di chi non ha una voce. Mario Tobino aveva comprato una casa in centro a Lucca ma non ci ha mai abitato, perché ha preferito vivere in manicomio, vicino alla realtà che sentiva più sua».