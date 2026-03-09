Introduzione
I viaggiatori della nuova stagione sono pronti al check-in e l’imbarco sarà da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, per un viaggio spettacolare alla scoperta di un Estremo Oriente che mai come stavolta, per i viaggiatori, sarà davvero “estremo”. Fondamentale per 10 coppie sarà seguire i consigli del capitano della compagnia, Costantino della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda.
Quello che devi sapere
Pechino Express al via la nuova stagione "estrema"
Adrenalina, fatica, ma anche emozioni, scoperte e sorprese: parte la nuova sfiancante e indimenticabile avventura di Pechino Express. I viaggiatori della nuova stagione sono pronti al check-in e l’imbarco sarà da giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, per un viaggio spettacolare ed elettrizzante che quest’anno volerà dritto verso est, in una rotta dura e fra le più sorprendenti di sempre, attraversando Indonesia, Cina e Giappone: le coppie scopriranno Bali e Java, attraverseranno e si sorprenderanno nei territori cinesi e poi di corsa in direzione est, verso il Sol Levante, in Giappone, con destinazione finale Kyoto. Sarà una corsa imprevedibile, alla scoperta di un Estremo Oriente che mai come stavolta, per i viaggiatori, sarà davvero “estremo”.
Il capitano e i suoi tre inviati
Zaini in spalla, 10 coppie sono in aeroporto, pronti ad affrontare un’avventura che non potranno mai dimenticare. Fondamentale per loro sarà seguire i consigli del capitano della compagnia, Costantino della Gherardesca, che per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà accompagnato da ben tre inviati, uno per Paese: Lillo, Giulia Salemi, Guido Meda.
Le tappe del viaggio
In questa stagione “Pechino Express” attraverserà l’Asia spostandosi man mano sempre verso est, andando a creare una delle rotte più sorprendenti di sempre.
I tre Paesi visitati quest’anno sono Indonesia, Cina e Giappone: le coppie si perderanno nel fascino di Bali e Java, che nasce dal mistico intreccio fra templi che profumano ancora di antiche civiltà e il panorama della selvaggia natura che li circonda con acqua e fuoco; affronteranno i misteri della Cina, che vive in tre dimensioni temporali contemporaneamente - passato, presente e futuro - toccando città come Shangai e Nanchino; correranno fino a incontrare il Sol Levante, il punto più lontano in Giappone, fantasia di racconti mitici e fiabeschi stretti fra tradizione e modernità, scoprendo l’immensa metropoli di Tokyo e anche Kyoto, che sarà la sede della finalissima. Vivranno l’Oriente che sarà Estremo come non mai: un viaggio imprevedibile e affascinante, stancante e indimenticabile, terminato il quale faranno ritorno a casa con gli occhi e l’anima pieni della bellezza che incontreranno sul loro percorso.
Quando inizia e dove vederlo
L’avventura di questa edizione di “Pechino Express” si snoderà su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese e andrà in onda a partire da giovedì 12 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.
La gara e la solidarietà
Come d’abitudine a “Pechino Express”, anche la corsa verso “L’Estremo Oriente” si svilupperà su un doppio binario: quello della competizione, per una gara che al traguardo dell’ultima tappa proclamerà la coppia vincitrice, e quello della scoperta, con i viaggiatori che avranno la possibilità di imparare e conoscere proprio dall’interno abitudini e tradizioni delle popolazioni incontrate sul proprio percorso nonché di esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti da noi. Scoprendo questo “nuovo mondo”, le emozioni che i viaggiatori proveranno saranno intense e indimenticabili, anche grazie alle interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le persone conosciute lungo il cammino.
Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà: anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.
Negli oltre 5.450 chilometri che compongono il percorso della gara di quest’anno – al via da giovedì 12 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, dovranno basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso. Una volta entrati appieno nel clima del viaggio saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile.
In ogni tappa la corsa delle coppie si concluderà al Tappeto Rosso presieduto da Costantino: qui proprio il capitano dell’avventura proclamerà ad alta voce la classifica in ordine di arrivo e chi arriverà agli ultimi posti rischierà di chiudere anzitempo la propria esperienza. La sorte della coppia a rischio eliminazione dipenderà solo ed esclusivamente dalla temutissima Busta Nera che decreterà se la puntata sarà eliminatoria oppure no: la coppia degli Ex Steven e Viviana porterà la Busta Nera nel corso della prima tappa avendo vinto la prova speciale contenuta in “Pechino Express – La Missione Zero”, l’appuntamento speciale – sempre disponibile on demand su Sky e NOW – che ha di fatto inaugurato la gara di quest’anno.
I numeri di Pechino Express
Il viaggio di “Pechino Express” si snoderà, come detto, su 5.450 chilometri percorsi in circa un mese di riprese, che hanno comportato un totale di circa 1600 ore di registrazioni da portare al montaggio. In loco un medico e una troupe di 120 persone che, dal punto di vista tecnico, hanno usato 31 telecamere di diverse tipologie (10 hitch hike, 4 host, 4 multi cam, 2 SS, 1 spare, 10 handycam) e 3 droni, producendo un totale di circa 42 terabyte di girato.
Chi sono le 10 coppie in gara: le schede
Ecco i viaggiatori di quest’anno: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni formano la coppia de Gli Spassusi, Chanel Totti e Filippo Laurino sono I Raccomandati, Jo Squillo e Michelle Masullo sono Le Dj, Fiona May e Patrick Stevens sono I Veloci, Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, Steven Basalari e Viviana Vizzini sono Gli Ex, Tay Vines e Assane Diop sono I Comedian, Elisa Maino e Mattia Stanga sono I Creator, Candelaria e Camila Solórzano sono Le Albiceleste, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono Le Biondine. Conosciamoli meglio nelle schede qui di seguito.
GLI SPASSUSI Biagio Izzo e Francesco Paolantoni
Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono grandi amici nonché tra i volti più amati della comicità napoletana.
Biagio è simbolo di una risata verace, spontanea e capace di conquistare tutto il pubblico italiano: da cabarettista locale, è diventato attore di successo in tv, al cinema, in particolare nei cinepanettoni, e protagonista della scena teatrale; sposato con Federica Apicella, è padre di quattro figli.
Francesco è una figura storica dello spettacolo italiano, noto per la sua versatilità e il suo umorismo surreale; la sua carriera si sviluppa tra teatro, cinema e TV, sempre all’insegna della sperimentazione e della comicità intelligente.
I RACCOMANDATI Chanel Totti e Filippo Laurino
Chanel Totti e Filippo Laurino sono migliori amici sin dall’infanzia.
Chanel è la secondogenita della celebre coppia formata dall’ex capitano della Roma Francesco Totti e dalla conduttrice televisiva Ilary Blasi; cresciuta sotto i riflettori, ha mostrato fin da giovanissima una naturale dimestichezza con la visibilità mediatica. Con il tempo si è affermata come tiktoker e influencer, grazie a contenuti che raccontano momenti della sua quotidianità, viaggi e uno stile di vita fresco e cool.
Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi.
LE DJ Jo Squillo e Michelle Masullo
Jo Squillo e Michelle Masullo si sono conosciute nel 2018: hanno instaurato un legame affettivo che va ben oltre ogni ruolo convenzionale, tanto che ora si definiscono madre e figlia elettiva.
La carriera di Jo Squillo inizia alla fine degli anni ‘70 nell’ambiente punk milanese, ma è con “Siamo donne”, cantata al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno, che ottiene il suo più grande successo. Parallelamente ha intrapreso una carriera televisiva con programmi su moda e lifestyle, non abbandonando mai l’attivismo.
Michelle sin da giovane ha coltivato il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo: nel 2018 ha debuttato come modella nel programma Detto Fatto, poi ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e in parallelo ha iniziato ad esplorare il mondo della musica come DJ, esibendosi frequentemente anche all’estero e mostrando un talento capace di dialogare con pubblici diversi.
I VELOCI Fiona May e Patrick Stevens
La coppia formata da Fiona May e Patrick Stevens è una coppia anche nella vita.
Fiona è considerata a livello internazionale una delle maggiori protagoniste della sua disciplina, il salto in lungo, di cui è stata due volte campionessa mondiale: tra i suoi successi più importanti spiccano le medaglie d’argento conquistate alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e di Sydney 2000. È madre di due figlie, Larissa, eccellente atleta del salto in lungo di questi anni, e Anastasia.
Patrick ha rappresentato il suo paese, il Belgio, in ben tre edizioni dei Giochi Olimpici, guadagnandosi così il titolo di miglior sprinter belga degli anni ’90. Nel corso della sua carriera si è aggiudicato complessivamente 20 titoli nazionali assoluti. Ha una figlia di nome Lauryn.
Insieme hanno una figlia di un anno: da quando sono diventati genitori sono approdati anche nel mondo digital diventando influencer e associandosi a diversi brand.
I RAPPER Dani Faiv e Tony 2Milli
Dani Faiv e Tony 2Milli sono due rapper molto amati della nuova generazione, nonché grandi amici: hanno recentemente collaborato anche al brano Slithertdc.
Dani Faiv si è fatto notare per uno stile eccentrico, energico e fuori dagli schemi, è tra gli artisti più riconoscibili per stile, ironia e carisma. Da anni è fidanzato con Luana, con cui ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2022: questo lato più intimo si riflette spesso nei suoi testi, dove non mancano riferimenti alla famiglia, ai valori e alle emozioni vere.
Tony 2Milli è un rapper e produttore italiano di 25 anni di Milano; si è fatto conoscere nei circuiti underground a partire dal 2018, grazie a uno stile crudo, ironico e fuori dagli schemi. Nel 2020 ha fondato il collettivo “Patto Slitherich”, che è diventato presto un punto di riferimento per una nuova scena trap indipendente. È anticonvenzionale, diretto, spesso controverso, ma sempre autentico.
GLI EX Steven Basalari e Viviana Vizzini
La storia tra Steven Basalari e Viviana Vizzini è sempre stata piena di "tira e molla", e proprio in uno di questi periodi di crisi hanno deciso di partire insieme per Pechino Express: per mettere alla prova sé stessi ma soprattutto la loro relazione.
Steven, cresciuto in una famiglia già attiva nel mondo dell’intrattenimento (il padre Mario era il fondatore della celebre discoteca Number One), ha respirato fin da piccolo l’energia della nightlife; alla morte del padre ha raccolto la sua eredità imprenditoriale, trasformandola in una realtà moderna e poliedrica. Parallelamente ha saputo sfruttare i social media per costruire un’immagine pubblica forte e carismatica: con milioni di follower tra Instagram e TikTok, è diventato uno dei volti più riconoscibili del web, specialmente tra i giovani.
Viviana è una giovane ragazza siciliana che si è avvicinata da giovanissima al mondo della moda e dei concorsi di bellezza, conquistando nel 2020 il titolo di Miss Universo Italia. Nel 2018 ha esordito in televisione come corteggiatrice nel programma Uomini e Donne; dal 2022, invece, è membro fisso del cast di Avanti un altro!.
I COMEDIAN Tay Vines e Assane Diop
Tay Vines e Assane Diop sono una coppia di stand up comedian molto amici tra loro.
Tay è originario del Togo, ha iniziato la sua attività pubblicando video ironici online, diventati presto virali grazie al suo stile diretto, autentico e coinvolgente. Con le sue gag e sketch, Tay affronta temi importanti come immigrazione, razzismo e pregiudizi, smontando i luoghi comuni. Parallelamente alla carriera artistica, lavora anche come venditore di capi d’abbigliamento.
Assane, origini senegalesi, conduce una doppia vita: operaio in fabbrica di giorno, comico di sera. Proprio tra turni e risate nasce il suo percorso artistico, fatto di video comici pubblicati online che conquistano sempre più pubblico grazie al suo stile diretto e travolgente. Il suo talento naturale non passa inosservato e per questo spicca sui social, dove ha costruito una solida community, e in TV, grazie a Zelig.
Tay e Assane si sono conosciuti proprio in occasione di una apparizione televisiva, a Le Iene Show.
I CREATOR Elisa Maino e Mattia Stanga
Elisa Maino e Mattia Stanga, grandi amici nella vita, sono tra i creator più conosciuti e seguiti d’Italia.
Elisa è stata la prima creator italiana su Musical.ly e poi su TikTok, sui suoi profili parla di moda, make-up e lifestyle. Eredita la passione per la scrittura da sua nonna e il successo è istantaneo: nel 2018 pubblica il suo primo romanzo, Ops, che vende 100 mila copie e diventa anche un docufilm sulla sua vita.
Mattia è considerato il creator comedy per eccellenza in Italia: a partire da marzo 2020 è diventato il volto simbolo dei POV su TikTok Italia, conquistando milioni di utenti grazie alla sua ironia tagliente e alla capacità di rappresentare in modo incredibilmente realistico e divertente scene di vita quotidiana. Nel 2023 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Under 30 più influenti nella categoria Social Media. Nel febbraio 2024 è stato uno dei conduttori del Prima Festival, in occasione della 74a edizione del Festival di Sanremo.
LE BIONDINE Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani
Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono madre e figlia.
Gaia è una figura molto conosciuta dello spettacolo italiano con una carriera che attraversa più di 35 anni di palcoscenico, tournée internazionali e successi televisivi. Il suo talento l’ha portata a calcare i palcoscenici di tutta Italia e di molte città europee, interpretando ruoli di grande intensità e varietà.
Cresciuta in una famiglia legata al mondo dello spettacolo (oltre alla mamma attrice e conduttrice, il papà è regista e il nonno è regista teatrale), Agnese vive in un ambiente dove l’arte e la creatività sono sempre state poste al centro, per questo il sogno di diventare attrice in lei è molto forte: proprio per questo nel 2024 ha iniziato il percorso per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.
Gaia è madre di quattro figli, Agnese è la secondogenita: partecipano per vivere un’esperienza speciale, un’occasione per condividere un’avventura lontano dalla loro grande famiglia e crescere insieme.
LE ALBICELESTE Candelaria e Camila Solórzano
Candelaria e Camila Solórzano sono sorelle e modelle argentine, e ora vivono entrambe a Milano.
Candelaria è anche una DJ di musica elettronica, si è esibita in festival ed eventi di rilievo internazionale.
Camila, classe 1989, è stata eletta Miss Argentina nel 2012; con lo zaino in spalla ha viaggiato in tutto il mondo, oggi lavora nel mondo della ristorazione. È una persona calma, riflessiva e accogliente: un punto di riferimento stabile per chi le sta intorno, soprattutto per sua sorella.
