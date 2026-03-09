Come d’abitudine a “Pechino Express”, anche la corsa verso “L’Estremo Oriente” si svilupperà su un doppio binario: quello della competizione, per una gara che al traguardo dell’ultima tappa proclamerà la coppia vincitrice, e quello della scoperta, con i viaggiatori che avranno la possibilità di imparare e conoscere proprio dall’interno abitudini e tradizioni delle popolazioni incontrate sul proprio percorso nonché di esplorare luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti da noi. Scoprendo questo “nuovo mondo”, le emozioni che i viaggiatori proveranno saranno intense e indimenticabili, anche grazie alle interazioni che verranno a crearsi sia all’interno della coppia che con le persone conosciute lungo il cammino.



Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà: anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto.

Negli oltre 5.450 chilometri che compongono il percorso della gara di quest’anno – al via da giovedì 12 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – le coppie potranno contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, dovranno basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Dovranno cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che troveranno nel percorso. Una volta entrati appieno nel clima del viaggio saranno davvero pronti a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligheranno i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile.

In ogni tappa la corsa delle coppie si concluderà al Tappeto Rosso presieduto da Costantino: qui proprio il capitano dell’avventura proclamerà ad alta voce la classifica in ordine di arrivo e chi arriverà agli ultimi posti rischierà di chiudere anzitempo la propria esperienza. La sorte della coppia a rischio eliminazione dipenderà solo ed esclusivamente dalla temutissima Busta Nera che decreterà se la puntata sarà eliminatoria oppure no: la coppia degli Ex Steven e Viviana porterà la Busta Nera nel corso della prima tappa avendo vinto la prova speciale contenuta in “Pechino Express – La Missione Zero”, l’appuntamento speciale – sempre disponibile on demand su Sky e NOW – che ha di fatto inaugurato la gara di quest’anno.