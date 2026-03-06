Introduzione

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il mondo del cinema guarda con crescente attesa alla notte degli Oscar 2026, l’appuntamento più prestigioso dell’anno per l’industria cinematografica internazionale.

La 98ª edizione degli Academy Awards si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles nella notte tra il 15 e il 16 marzo 2026. A organizzare la cerimonia è la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, mentre la conduzione sarà affidata ancora una volta a Conan O'Brien, comico, autore e produttore vincitore di un Emmy, chiamato a guidare lo spettacolo per il secondo anno consecutivo.

Le candidature ufficiali sono state annunciate il 22 gennaio 2026 durante una diretta streaming dal Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, con Danielle Brooks e Lewis Pullman incaricati di rivelare la lista dei candidati. Da quel momento la stagione dei premi è entrata nel vivo, e alcuni segnali sono arrivati anche dalla 32a edizione degli Screen Actors Guild's Actor Awards, che ha già offerto indicazioni e sorprese destinate forse a trovare conferma nella cerimonia degli Oscar.

In Italia la cerimonia potrà essere seguita in diretta televisiva su Rai 1 e in streaming su RaiPlay nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo, a partire dalle 00:15. La trasmissione durerà diverse ore e accompagnerà gli spettatori fino alle prime luci dell’alba, come tradizione per uno degli eventi più seguiti dagli appassionati di cinema.

Scopiamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sull'attesissima cerimonia di consegna degli Oscar per questa edizione 2026.