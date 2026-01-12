La scelta più potente del film è il punto di vista. Hamnet non è la storia di Shakespeare, ma di Agnes. Jessie Buckley costruisce un personaggio magnetico, arcaico e modernissimo insieme. Agnes non è musa, né vittima: è corpo che sente, che anticipa, che intuisce. Una donna che vive il dolore senza addomesticarlo.

Zhao e Maggie O’Farrell – autrice del romanzo da cui il film è tratto – restituiscono ad Agnes una centralità storicamente negata. È lei il cuore pulsante del film, la figura che tiene insieme vita, morte e memoria.

Jessie Buckley , per il ruolo di Agnes, ha vinto il Golden Globe come miglior attrice protagonista in un film drammatico